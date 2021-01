Argentino le aguantó medio partido a San Lorenzo

En un partido en el que no podía cometer errores, Argentino tuvo demasiados y terminó perdiendo ante un rival muy superior por 115-84.

Parejo comienzo del partido. San Lorenzo arrancó con mejor efectividad cuando encontró gol en las manos de Nicolás Romano. Sin embargo, Argentino tuvo su tiempo para acomodarse en la ofensiva y cuando calentó las manos Jonatan Slider pasó al frente 18-15. Antes, Pérez Tapia, Vicens y Barrales lo sostuvieron en juego.

En los tres minutos finales no hubo variaciones, se fueron prestando el marcador y lo ganó San Lorenzo 24-23 con cinco puntos valiosos de Facundo Piñero, que llegó desde el banco para aportarle soluciones. Y no lo ganó Argentino por la tozudez de Vicens de tirar dos bolas con tablero, que no es su fuerte, cuyos rebotes el Cuervo se lo hizo pagar con IVA incluido.

En el arranque del tercer cuarto, Argentino la empezó a tirar poco más cerca que la cancha de River Plate.

San Lorenzo le sacó 9 de diferencia en tres minutos jugados (8 del Penka Aguirre y 3 de Gago) y lo obligó a frenar el partido con un tiempo muerto computado.



Después repuntó Argentino cuando volvió a tener paciencia en ataque, le pasaron la bola a Vicens (1 triple, 2 dobles) y Araujo metió dos corridas en diagonal a la canasta.

Hacia el cierre, San Lorenzo sacó a relucir nuevamente a sus tiradores y –previo empuje de Romano- Vildoza estiró la diferencia a 6.

Una vez más Toni Vicens y Mauro Araujo sacaron la cara por el Turco en los instantes finales, dejando el juego 46-44, fiel reflejo de los primeros veinte minutos de juego.

San Lorenzo se escapó a diez en un abrir y cerrar de ojos del segundo tiempo. Argentino optó por defender adentro y el perímetro le clavó tres lapidarios triplazos. Dos de Nicolás Romano y uno de Mariano Gago.

Solamente Nicolás Romano metió 13 goles en cinco minutos. Argentino no se pudo levantar más. Maquilló el resultado hacia el cierre del tercer cuarto con un gran pasaje de Agustín Pérez Tapia (3 dobles, 4 simples) y el resultado quedó 83-68 a diez minutos del final.

En el último cuarto, Argentino intentó la heroica en los primeros instantes, llegó a ponerse a 9 con el último arresto de Toni Vicens (4 dobles) pero hasta acá llegó.

San Lorenzo tuvo los tiempos muertos computados intactos para frenar el juego y manejó el cierre de acuerdo con los manuales. Terminó en goleada contundente para el Santo.

--> Argentino enfrenta esta noche a Boca Jrs.