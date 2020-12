El mercado de pases sigue en movimiento

El mercado de pases de la NBA continuó en movimiento a pocos días del comienzo de la nueva temporada. Los equipos comenzaron a cerrar sus plantillas al renovar a sus estrellas y al traer complementos para sus banquillas.



Los hermanos en la NBA

LiAngelo Ball se incorporó al equipo de Detroit Pistons con un contrato no garantizado por un año, con el mínimo salarial y con una posible bonificación de hasta 50 mil dólares. El escolta llegó a la liga tras firmar en marzo con Oklahoma Blue de la G League pero no disputó ningún partido oficial por la suspensión de la competencia a causa del Covid-19.

Con la participación de LiAngelo en la NBA, los hermanos Ball completan su estadía en la liga. El mayor de ellos, Lonzo Ball juega para los New Orleans Pelicans y el hermano menor, LaMelo Ball, firmó su contrato de novato con los Charlotte Hornets después de ser elegido como la tercera selección del Draft de 2020.



Los Clippers oficializaron el fichaje de Nicolas Batum

El francés arribó a la franquicia de Los Ángeles con un contrato por el mínimo de veterano que establece la liga con el objetivo de obtener su primer anillo. El alero fue cortado por los Charlotte Hornets el sábado y promedió 3,6 puntos y 3 asistencias en 23 minutos de juego en la temporada anterior.

Batum firmó un contrato en el 2016 por cinco temporadas con los Hornets por 120 millones de dólares, cuando promedió 14,9 tantos y 5,8 asistencias. Como el equipo de Charlotte cortó al jugador, el francés recibirá 27,1 millones de su contrato anterior más el mínimo de los Clippers.

Además, los argelinos tambien anunciaron la renovación de por una temporada más Reggie Jackson. El base de 30 años disputó 17 partidos con los Clippers en la temporada pasada y promedió 9.5 puntos, 3.2 asistencias y 3 rebotes.



Pelicans en acción

El equipo de New Orleans renovó el contrato de Brandon Ingram para las próximas cinco temporadas por un total de 158 millones dólares. El alero firmó por el máximo luego de promediar 23,8 puntos en la campaña 2019-2020 y fue All-Star por primera vez.

El alero también fue premiado como el Jugador de Mayor Progreso y con Zion Williamson tienen un buen dúo ofensivo de cara al futuro de la franquicia. Con la renovación de Igram, los Pelicans se quedaron sin espacio salarial pero ya completaron su plantel para la siguiente temporada con el objetivo de clasificar a playoffs.