Argentino perdió con Ferro en la última bola

Argentino perdió anoche contra Ferro Carril Oeste 75-74 con un doble sobre la chicharra de Facundo Zárate.

El Turco sufrió la ley del ex. Es que tener a Facundo Zárate para cerrar los partidos es como tener el as de espadas en el truco. Ganás siempre. Y Ferro lo hizo.

Más allá de esto, el mínimo margen de diferencia en el resultado puede llegar a ser positivo en la revancha, si es que se puede capitalizar.

Buen parcial de Argentino en el arranque. Triplazo de Jonatan Slider para abrir la defensa, Juan Cangelosi aportó de zona dos y abajo del cristal dos buenos movimientos de José Peralta y Agustín Pérez Tapia hicieron escapar al Turco en el Marcador.

Pero el Azul no se pudo sostener. Apresuramientos ofensivos y la imposibilidad de contener a los tiradores le dieron una y otra vez la posibilidad a Ferro de achicar la diferencia a punto de ponerse a dos (13-11). Adriano Barrera, Pablo Osores y Tomás Spano, determinantes desde afuera.

Más allá de esto, Argentino pudo cerrar el cuarto manteniéndose ganador. Apareció Juan Cangelosi en los tres minutos finales, que con cinco concreciones dejó el marcador 21-16.

El segundo tramo fue un calco del primero. Argentino pisó el acelerador de movida y se quedó en el medio juego. Notable trabajo de Mauro Araujo (1 triple, 2 dobles, 1 simple) empujando el marcador hacia arriba, con el complemento de Juan Ignacio Laterza (1 triple, 1 doble).

Ferro reaccionó hacia el cierre. No fue por mérito propio, sino por los atropellos ofensivos que cometió el quinteto juninense.

Tomás Spano aprovechó algunos descuidos defensivos oponentes para aportar cinco valiosos puntos y Franco Benítez hizo el resto.

Argentino salvó la ropa en la última bola con una canasta de José Peralta a falta de 19 segundos por jugarse que dejó el primer tiempo 40-31.

El quinteto juninense pareció quedarse en el vestuario en el reinicio del descanso largo. Ferro Carril Oeste lo pasó por arriba en dos minutos y medio de juego con un parcial de 9-2 (42-40), lo que obligó a Huarte a frenar el partido con un tiempo muerto computado.



Sin embargo, Argentino se quedó sin gol y defensivamente no fue lo mismo del primer tiempo recibiendo 24 goles.

Además tuvo la gran oportunidad del cuarto en una clara falta antideportiva de Guzmao Costa sobre Laterza y en la ofensiva el mismo Laterza perdió la pelota produciendo el contragolpe de Ferro y dándole la oportunidad de retomar las riendas del juego.

Sobre el final apareció Juan Cangelosi, que con cinco puntos seguidos dejó el partido en tablas (55-55) de cara al último cuarto.

Ferro lo quebró a Argentino en los primeros tres minutos del cierre. Los perimetrales estuvieron a la orden del día. Spano de un lado y Barrera del otro fueron protagonistas de la platea Turca que los miró tirar. 59-67 en un ratito para los de Caballito y Argentino comenzó a correr de atrás.

Sufrió el Azul, pero lo pudo acomodar con mucho sacrificio y hasta pasó a ganar sobre el final con la aparición de Agustín Pérez Tapia por primera vez en el partido.

Pero quedó una bola por jugarse y esta estuvo en manos de Ferro, que le dio la responsabilidad al experimentado Facundo Zárate, que no falló de zona dos y desató un alocado festejo para su equipo.

Mañana Argentino juega a las 14 frente al poderoso Instituto Central Córdoba.



Ayer

San Lorenzo 85 vs Oberá Tc 57

Hispano 66 vs Boca 88

Libertad 79 vs Quimsa 98

Obras 66 vs Gimnasia (Cr) 76

Atenas (Cba) 73 vs Comunicaciones 61

Argentino 74 vs Ferro 73

Olímpico 62 vs San Martín 66



Hoy

11 Quimsa – Boca (TyC Sports)



Mañana

11 Libertad vs Gimnasia de Comodoro

14 San Martín de Corrientes vs Peñarol

14 Instituto vs Argentino de Junín

16.30 Comunicaciones vs Platense

16.30 Olímpico vs Hispano

19 La Unión Fsa vs San Lorenzo

19 Oberá Tc vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs Ferro

21.30 Regatas vs Obras (DirecTV)