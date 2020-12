Argentino enfrenta a Ferro Carril Oeste

La Liga Nacional de Básquetbol está nuevamente en marcha. Sigue la competencia en Capital Federal con cada club en un hotel distinto.

Argentino enfrentará esta tarde a Ferro Carril Oeste en Obras Sanitarias de la Nación. Un partido clave para el Turco, que venía en levantada cuando se paró abruptamente el campeonato.

La definición de los árbitros para la jornada de hoy la harán sobre la marcha debido a que hoy recién está el resultado de los nuevos hisopados.

Mañana sábado el Turco enfrentará al poderoso Instituto Central Córdoba. Progama:



Hoy

11 San Lorenzo vs Oberá Tc

14 Hispano vs Boca

14 Libertad vs Quimsa

16.30 Obras vs Gimnasia (Cr)

16.30 Atenas (Cba) vs Comunicaciones

19 Argentino vs Ferro

19 Olímpico vs San Martín

21.30 La Unión Fsa vs Instituto



Sábado 5

11 Quimsa - Boca



Domingo 6

11 Libertad vs Gimnasia de Comodoro

14 San Martín de Corrientes vs Peñarol

14 Instituto vs Argentino de Junín

16.30 Comunicaciones vs Platense

16.30 Olímpico vs Hispano

19 La Unión Fsa vs San Lorenzo

19 Oberá Tc vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs Ferro

21.30 Regatas vs Obras



Lunes 7

11 Boca vs Instituto

11 Platense vs Olímpico

14 Weber Bahía vs La Unión Fsa

14 Hispano vs Quimsa

16.30 Ferro vs Oberá

16.30 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones

19 Obras vs San Martíin

19 Peñarol vs Libertad

21.30 Argentino vs Atenas (Cba)



Martes 8

21.30 San Lorenzo vs Regatas



Miércoles 9

21.30 Olímpico - Gimnasia



Jueves 10

11.00 Oberá - Argentino

14.00 Comunicaciones - Peñarol

14.00 La Unión - Ferro

16.30 Atenas - Boca

16.30 Libertad - Obras

19.00 Regatas - Bahìa Basket

19.00 Instituto - Hispano

21.30 Quimsa - Platense

21.30 San Martín - San Lorenzo



Viernes 11

11.00 Obras - Comunicaciones

14.00 San Lorenzo - Libertad

14.00 Peñarol - Olímpico

16.30 Argentino - La Unión

16.30 Platense - Instituto

19.00 Hispano - Atenas

19.00 Gimnasia - Quimsa

21.30 Bahía Basket - San Martín

21.30 Ferro – Regatas

--

--> Suscribite al Verpertino y recibí las principales noticias de la tarde en tu email, de lunes a viernes a las 18