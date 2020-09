Toronto Raptor mandó la serie a séptimo juego tras dos suplementarios

Toronto Raptors apareció desde abajo y concluyó con victoria en doble tiempo suplementario 125 a 122 en el sexto encuentro de la semifinal de la Conferencia Este para empatar 3 a 3 con Boston Celtics.

Boston sacó provecho de entrada con tres triples consecutivos del base Marcus Smart para posicionarse 9-4 arriba en tres minutos. Luego llegó el gran momento de Jaylen Brown, con 11 unidades, para estirar el gran inicio y dejarlo al frente 25-21.

Del lado de Toronto, hubo muy poca participación de los jugadores. Kyle Lowry fue lo mejor con un total de ocho tantos, mientras que OG Anunoby había metido una buena racha en el arranque con seis unidades.

En el segundo cuarto, ambos equipos salieron a quemar naves. Los Celtics siguieron prendidos con Brown, quien marcó cuatro dobles y un par de simples para llegar a 21 puntos en la primera mitad. Además, Brad Wanamaker apareció desde la banca con dos triples, como así también el interno Robert Williams III (dos dobles) para culminar el primer tiempo 52-48 al frente.

Toronto no jugó para nada mal. Pero tuvo un rival que ejecutó a la perfección sus jugadas y tuvo un nivel similar. Serge Ibaka tuvo una intervención muy valiosa con tres conversiones a distancias seguidas (9 puntos) y tuvo como ladero a Lowry, quien marcó siete unidades para ser el segundo mejor jugador del plantel en este segmento. Además, Norman Powell apareció en la banca con un doble y un triple.

En el tercer período, Toronto encontró la versión dominante de los seeding games y sometió a Boston. Tuvo un tramo sensacional del escolta Fred VanVlett, quien marcó tres triples y cerró con 12 puntos para liderar al equipo. También tuvo una aparición más que necesaria el pívot español, Marc Gasol, quien marcó dos triples y un doble para totalizar con ocho unidades. Entre ambos, combinaron 20 de los 33 puntos del equipo para liderar el parcial 33-25 y ponerse al frente 81-77.

Boston bajó su concentración en defensa y por eso se vio superado por su rival de semifinales. Jayson Tatum tuvo un protagonismo más enfocado con nueve tantos y, además, se le sumó el aporte de Grant Williams con dos triples.

Pero en el comienzo del último cuarto, Boston tuvo la jerarquía que se necesitaba al marcar cuatro triples en casi cuatro minutos de juego para retornar al liderazgo (89-88). Dos de Brown, uno de Tatum y otro de Smart hicieron pedir el tiempo muerto al campeón.

Toronto no bajó los brazos y creció de la mano de Lowry, con dos triples para devolverle la ventaja, y un par de dobles de parte de VanVleet y Anunoby para sacar cuatro de ventaja (98-94) con menos de cuatro minutos por jugar. Pero el alemán Daniel Theis con dos dobles consecutivos igualó en 98 el partido nuevamente. A partir de allí, el partido entró en una meseta y en los dos minutos finales no hubo conversión de ningún lado y la tensión se trasladó al tiempo suplementario.

Norman Powell parecía dirigido a darle el impulso a los canadienses con cinco unidades (un triple y dos simples), pero los Celtics reaccionaron con cuatro tantos de Brown, incluso dos libres decisivos, para mandar el partido a otra prórroga tras un empate en 106.

El segundo tiempo extra parecía de Boston. Un inicio muy importante de Tatum y Theis, con siete y seis puntos respectivamente, parecía ladear a su favor el resultado. Pero desde la banca Powell le volvió a dar vida al equipo con 10 unidades y junto con una fadeaway clutch de Lowry consiguieron salirse con la suya e imponerse 125-122.