Argentino finalizó la colocación de luminarias

Continuando con las obras en El Fortín de Las Morochas y logrando con mucho esfuerzo un anhelo de años, Argentino terminó de colocar las nuevas luminarias LED en todo el perímetro de la cancha.

Dichas luminarias reemplazan a los antiguos reflectores que en cantidad de 48 estaban distribuidos en en el techo del estadio.

Las nuevas, que totalizan 28, cumplen perfectamente con las exigencias de la actualidad para televisación en HD y por indicaciones de FIBA.

Asimismo, se pintó por completo el techo del Gimnasio, como así también las paredes laterales.

Además se trabaja en la renovación de las publicidades estáticas, en las ventanas y en el Sector Prensa.

A pesar de la situación por el Covid-19 por lo que la actividad se encuentra en un parate, Argentino apuesta fuerte a las mejoras y al mantenimiento del Estadio.

Argentino agradece por este medio a socios, allegados, colaboradores y sponsors que hicieron posible esta obra en la cancha.

Villa Carlos Paz, candidata

Desde que se conoció que la Liga Nacional se jugará en dos burbujas, una Norte y una Sur, los nombres de las posibles sedes comenzaron a sonar y las dos ciudades que acapararon la atención en este aspecto son Carlos Paz y Mar del Plata. Es bueno recordar que cada escenario albergará 10 equipos cada una, allí jugarán todos contra todos a dos rondas y clasificarán los cuatro primeros que pasan a series playoffs.

Aunque todavía no están confirmadas y no se ha pronunciado oficialmente sobre cuándo habrá novedades en este aspecto, las mencionadas ciudades turísticas del país parecen concentrar las miradas y ser las elegidas. En relación a esto, Juan Manuel Cavagliatto, hombre fuerte del básquetbol de Instituto, se refirió a cómo se avanzó con la propuesta de que la ciudad de Córdoba se postulara, inicialmente.

“Estamos esperando la confirmación de las sedes de las burbujas, se están analizando los presupuestos y después la reunión entre (Fabián) Borro, (Germán) Montenegro y (Matías) Lammens. Para saber si podemos anunciar el lanzamiento de la competencia y volver a la actividad que está totalmente parada”, comenzó explicando Cavagliatto.

En principio, la idea era que Córdoba Capital fuera la sede y que los escenarios en donde se jugara la Zona Norte fueran el estadio Ángel Sandrín y el polideportivo Carlos Cerutti. Así lo indicó el directivo de La Gloria, ya que esa era la propuesta inicial.

“Donde se hagan será sin público, no hay manera de que las burbujas tengan público. Todos los que tengan que ver con el espectáculo estarán en el mismo hotel y se deberán trasladar en sus mismos transportes y vivir juntos mientras dure. De manera que no se pueda meter el virus y haya que suspender la actividad”, explicó el vicepresidente de la Asociación de Clubes.

Al referirse a la situación actual en el mundo y marcando la vuelta del básquetbol con relación al fútbol, Cavagliatto manifestó: “La preocupación que tenemos es por el avance del virus, pero en el fútbol hay que viajar y en el básquetbol se plantea una burbuja. Además, es mucho menos la gente que participa en un equipo de básquet que en uno de fútbol”.

“Lo que sí necesitamos es que se reanude pronto porque hay que seguir manteniendo sponsors, el deporte profesional los necesita, igual que a la ayuda de los gobiernos. Hace seis meses que los jugadores no entrenan. Y mientras más pase el tiempo, más difícil va a ser. Por eso queremos reanudar la actividad”, agregó el dirigente.

Para cerrar, se refirió a los plazos que se esperan cumplir: “Si se pueden cumplir todos los plazos estipulados, la fase regular de la Liga debería terminar el 10 de diciembre. y el 20 comenzar la fase final del octogonal. La idea es que jueguen series playoffs de tres partidos y 18, 19 y 20 la serie final. Si tenemos la suerte que en enero o febrero esté la vacuna, podemos armar un campeonato que se pueda jugar viajando y jugando cada uno en su estadio, como lo hicimos siempre”.

Hay optimismo

Sebastián Boldrini, secretario de Turismo, Deportes y Cultura de la villa serrana, habló sobre esta posibilidad y fue muy optimista en ese sentido. “Carlos Paz tiene serias chances de ser sede de la conferencia Norte de la burbuja por su capacidad hotelera y el nuevo estadio. Si bien los hoteles no están abiertos, tenemos capacidad y hay 2 canchas además del estadio para que los clubes entrenen”, comenzó explicando.

“Pudimos ver los requisitos que pretenden desde Liga Nacional y entendemos que podemos cumplirlo. Fuimos sede de varios eventos deportivos muy llamativos, incluso varios partidos de Atenas en la última Liga. Hay que tener en cuenta que no va a haber presencia de gente”, dijo Boldrini sobre esta posibilidad.

Cabe recordar que el estadio en el que se jugarían los partidos es Arena de Carlos Paz, escenario que ya fue centro de partidos de Liga Nacional, con la presencia de Atenas. “El estadio cuenta con un gran sistema de aireación, lo cual no sería un problema. Obviamente que para todos los que participen en el evento que vienen de afuera necesitan un permiso y nosotros nos vamos a encargar de hacer un listado completo. Hay que cuidarse pese a todo”, expresó el funcionario.

“Si bien Carlos Paz está en Fase 5 donde hay bares y demás cosas abiertas, no tenemos que perder de vista la salud. Tenemos un porcentaje muy alto de que nos den la sede. Tenemos el visto bueno de la AdC y la CABB. Incluso hemos hablado con el ministro de Turismo nacional y él nos expresó su disposición para trabajar en cuanto al turismo, ya que, junto con Mar del Plata, Carlos Paz es de los centros turísticos más importantes del país. No conocemos el cronograma de los partidos de la burbuja”, continuó diciendo Boldrini.

“Serían un total de 40 días, y como les dije, tenemos a Pesca y Bolívar, dos clubes que están a la disposición de los equipos para entrenar y un montón de espacio para que los equipos puedan moverse sin problemas”, cerró el secretario de Turismo de Villa Carlos Paz.

