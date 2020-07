Estrenarán un documental sobre Kobe Bryant

El éxito de The Last Dance, el documental de ESPN y Netflix que se centró en la última temporada de Michael Jordan con la camiseta de los Chicago Bulls, ha provocado una especie de revolución en la producción audiovisual relacionada a los deportistas. Uno de los que recibirá un trato similar es Kobe Bryant, que será protagonista de una serie de varios capítulos que se estrenará en julio de este año.

"Mamba Out" estará conformado por un total de ocho episodios y se enfocará en contar el detrás de escena de la última consagración del escolta en la NBA: la que tuvo lugar en 2010, cuando Los Angeles Lakers venció en las Finales a los Boston Celtics y se vengó de lo ocurrido dos años atrás. Se transmitirá a través de las cuentas oficiales de Instagram, Facebook y YouTube del medio estadounidense ClutchPoints, el cual también lo produce.

En el documental participarán varios de los compañeros de Bryant durante esa carrera hacia el título, entre los que se destacan el español Pau Gasol, Metta World Peace y Derek Fisher. La primera y segunda parte están programadas para el próximo 5 de julio. Cada dos semanas, los responsables de la creación de la obra estrenarán dos nuevos capítulos hasta llegar al final durante el 26 del mismo mes.