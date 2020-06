Esta es la guía básica para volver a jugar presentada por AdC

Este es el plan integral que la AdC y la CABB presentaron ante el ministerio de Deportes y Turismo para ser enviado al ministerio de Salud como protocolo de regreso a la actividad en el básquetbol. En este caso, refiere a la Liga Nacional, única competencia que sigue activa.



Guía básica para lapráctica de básquetboldurante la pandemia

Características intrínsecas del básquetbol con relación al COVID-19.

El básquetbol es un deporte de conjunto, que se practica tanto de manera recreacional y amateur, como profesional. Es extremadamente dinámico, requiere una alta velocidad en la ejecución de los movimientos, mucha versatilidad, con contactos frecuentes de estructuras corporales entre los participantes.

La práctica de básquetbol no respeta la distancia recomendada entre personas propuesta por los Organismos de Salud bajo la situación particular del COVID-19. Es un deporte que se juega bajo techo y en una superficie reducida. En un desarrollo normal existe roce o contacto físico entre quienes lo practican y se comparten muchos de los materiales tanto deportivos como accesorios.

Tiene entre las características culturales la de saludarse chocando las manos, puños, festejos cuerpo a cuerpo, uso compartido de toallas, botellas o caramañolas, humedecer la suela del calzado con saliva, salivar en el suelo, etc.

En situaciones normales, ante una eventualidad médica, los jugadores son atendidos por personal de salud, médicos y kinesiólogos, que necesariamente tienen que tocar a los jugadores para realizar maniobras diagnósticas y tratamientos.



Marco teórico

Distancia social y distancia deportiva

Aunque aún carecemos de estudios de investigación sobre el comportamiento del nuevo coronavirus COVID-19, ya se sabe que el único método hasta la fecha para prevenirlo es el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros y las pautas de higiene recomendadas.

Se encuentran aún en marcha investigaciones a nivel mundial que permitan definir con precisión cuál debería ser la distancia óptima que debe mantenerse entre personas durante la actividad física.

Algunos estudios sugieren, de forma muy preliminar, que cuando el ser humano se desplaza en el espacio, la cinética de las gotitas de saliva que libera se modifica en comparación con la que presentan cuando se está de pie o estático, situación que conlleva a aumentar la distancia física al caminar o correr.

Cuando alguien durante una carrera respira, estornuda o tose, esas partículas se quedan en el aire y la persona que corre detrás, en el llamado flujo deslizante, atraviesa esta nube de gotitas de saliva mientras el resto se depositan sobre las superficies deportivas. Los investigadores llegaron a esta conclusión simulando gotitas de saliva de personas durante el movimiento y la recomendación sería mantenerse fuera de dicha corriente dado que, según esta investigación, las personas que estornudan o tosen esparcen gotas con una mayor fuerza y distancia. Se aconseja que, para caminar, la distancia de las personas que se mueven en la misma dirección y en la misma línea debe ser de al menos 4–5 metros y para correr de al menos 10 metros.



Vuelta a los entrenamientos

Medidas generales

Medidas preventivas: antes del inicio de los entrenamientos todo el equipo, jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo deben someterse a un control de salud, historia clínica y en los casos de duda o por indicación médica realizar el test específico de confirmación diagnóstica para COVID-19 SARS-Cov-2. NEO Kit COVID-19.

Medidas de tratamiento y vuelta a la práctica deportiva en caso de un test positivo: el médico responsable junto con las autoridades sanitarias es quien decide de acuerdo a una valoración del estado de salud, valoración clínica, control periódico y test diagnóstico para COVID-19 SARS-Cov-2 negativo, la vuelta a los entrenamientos.

CABB y la AdC pondrán a disposición todas sus vías de comunicación para difundir las normas de prevención y cuidado mediante campañas, así como la actualización de la información emanada del ministerio de salud de la Nación, del ministerio de Turismo y Deporte , y la secretaría de Deportes.