Scala: “Que nos sigamos quedando en casa es lo mejor”

“Por suerte estoy pasando la cuarentena con mi novia y nos llevamos bien, es igual que siempre, solo se le sumaron más horas de series y películas”, abrió el Panda. Además, el alero aprovecha para mantenerse en forma: “el Viru (Nicolás Acosta, Preparador Físico del equipo) nos mandó rutinas para cumplir, se complica por los espacios de un departamento pero se trata de hacer lo que más se pueda y de llevar un orden en la alimentación, así estamos preparados cuando se retomen los entrenamientos”, explicó y añadió, Panda: “Me compré una barra y pesas para seguir haciendo actividad, y el club me prestó una bici fija del gimnasio del Sandrín”.

Respecto a la relación con el resto de los jugadores, explicó que tienen contacto permanente vía Whatsapp: “Participamos todos, estos últimos días me puse más denso yo y hay veces que ya ni me responden”, bromeó. Si pudiera elegir cualquier persona para pasar la cuarentena, confesó que elegiría a Juan Román Riquelme, porque es su ídolo y “sería buena oportunidad para charlar y compartir muchos asados”.

En función a los últimos acontecimientos antes de que se sucediera la pandemia mundial, Santiago menciona el trago amargo de la eliminación en Semis del Super 20 y de Champions, pero resalta: “Instituto sigue estando en boca de todos y siendo partícipe importante en cada torneo que juega y eso es porque las cosas se hacen bien, sea tanto jugadores, cuerpo técnico y dirigencia”. Y cerró: “Me gusta la entrega, el compañerismo y las ganas de este equipo, ojalá podamos seguir mejorando”.

Scala atraviesa su tercera temporada en Instituto y es dueño de la camiseta 6, número que adoptó en su llegada al club tras perder en el sorteo con Cristian Amicucci por la 9, cuenta entre risas. Desde aquel agosto de 2017 manifiesta que siempre lo hicieron sentir muy bien y cómodo, y agrega: “Logramos cosas importantes en cada torneo que jugamos, llegando a varias finales que lastimosamente ninguna se pudo ganar, pero yo me quedo con la calidad de personas que conocí, que eso ante todo queda para siempre”.

No obstante, Santiago Scala recalca la importancia de seguir en nuestros hogares: “Que nos sigamos quedando en casa es lo mejor que se puede hacer para pasar este mal momento mundial, eso ayuda a cuidarse a uno mismo y a cuidarnos entre todos, espero que esto cause el menor daño posible”, cerró.