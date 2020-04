Facundo Corvalán: “Estoy a disposición si necesitan plasma convaleciente”

El basquetbolista juninense Facundo Corvalán se encuentra recuperado del COVID – 19 (coronavirus) luego de haber sido asistido en el Hospital Abraham Félix Piñero de nuestra ciudad.

Un chico de trato amable, cortés, gentil, desde muy joven arrancó jugando para Los Indios.

A los 15 años se fue a Ciclista por dos temporadas y de ahí directo a Weber Bahía Basket. Tras muy buenas campañas en la Liga Nacional, se le abrieron las puertas en España. Así llegó al club Real Canoe de Madrid, donde juega actualmente.

Corvalán comenzó hablando de su actualidad: “Estoy muy bien y siento que pasó todo. Muy bien anímicamente, disfrutando de la familia, de estar de vuelta en casa, recuperado y que todo sea una anécdota lo de haber tenido el virus”.

De España a Junín

“En realidad me había ido a visitar mi mamá. En ese interín se comenzó a complicar la cosa en España con el coronavirus. En el club empezaron a tomar medidas como cerrar las puertas, se suspendieron los partidos y la idea de volver a la Argentina ya estaba. Entonces mi mamá cambió el pasaje y nos volvimos. En el viaje levanté algo de fiebre, tuve dolores musculares, un cansancio generalizado y lo puse en la declaración jurada del avión.

En el avión no hubo muchos cuidados. Igual yo viajé solo, sin nadie en los asientos de al lado. En Ezeiza me hicieron los controles, pero como no tenía fuertes síntomas como dificultades respiratorias o tos fuerte y me sentía relativamente bien me dijeron que podía seguir camino.

Entonces me vine para cumplir la cuarentena acá.

Pero ya estando en Junín los síntomas aumentaron y como venía de un zona de riesgo no dudé en llamar al 107”.

Los síntomas

“No tuve anosmia (pérdida del olfato) en ningún momento. Agradezco que los síntomas se mantuvieron leves, por más que uno siempre tuvo ese miedo, esa incertidumbre de cómo lo puede afectar el virus. Ya todos sabemos que no respeta edades y afecta a cualquiera. Cuando los síntomas se me empezaron a retirar, me calmé un poco y eso favoreció a una mejor recuperación.

La internación

“Me costó mucho los primeros días. Luego me fui encariñando con la habitación del hospital y comencé a hacer una vida un poco más normal. Es más, entrené ahí adentro con lo que podía para no quedarme quieto. Los primeros días no podía ni moverme.

Cuando a mi mamá le dieron el alta tuve un alivio muy grande. Ella después siguió con la cuarentena en casa.

Igualmente me sentí muy acompañado con un montón de gente que se hizo presente de alguna u otra manera.

El personal médico me trató muy bien e hizo que los días fueran mucho más llevaderos. Fueron 21 días, pero no tan largos como parecen.

El personal del hospital siempre ingresó a atenderme con las medidas de seguridad que corresponden internacionalmente. Se manejaron muy bien. Tenían todos los elementos de protección y entraban a tomarme la fiebre, temperatura corporal, frecuencia cardíaca y presión. Este era el máximo contacto que tenían conmigo. Y cada elemento que yo iba tocando lo higienizaban.

Por haber sido el primer caso positivo creo que estuvieron muy bien preparados. Gracias a Dios todavía no me enteré de que algún médico se haya contagiado y es un gran alivio también para mí”.

Con el Real Canoe

“Estoy en contacto con el club, con los compañeros. Nos ayudamos entre todos a entrenar y colaborar para que esto sea más llevadero en todo sentido.

Estamos a la espera de ver si se reanuda o no el torneo. Por ese lado estamos atentos para ver si hay que volver o no. Lógicamente hoy están los aeropuertos cerrados. Lo más correcto sería que se pase todo para más adelante.

La forma de cuidarnos es estar aislados y cada uno en su casa. Es la manera para que el virus se vaya apagando de a poco.

Plasma convaleciente

Enterado de que se está estudiando el posible tratamiento con este viejo sistema, no dudó en ponerse al servicio de las autoridades sanitarias: “No tengo ningún problema si necesitan sangre para sacar el plasma convaleciente. Estoy a disposición de las autoridades sanitarias de Junín y del país para lo que necesiten”.



En EEUU ensayan con “plasma convaleciente”

El tratamiento contempla la transfusión de plasma de la sangre de personas que se han recuperado de la enfermedad a otros que están batallando contra ella. El plan de ensayos fue aprobado por el gobierno de los Estados Unidos y es la clínica Mayo la que desde el 8 de abril de 2020 lidera los esfuerzos.

El CEO de la clínica Mayo, una de las instituciones sanitarias más prestigiosas del mundo, indicó este martes que una coalición de profesionales de la salud se encuentra evaluando si el tratamiento conocido como “plasma convaleciente” puede ser un potencial tratamiento contra el Covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

“Científicos y médicos alrededor del mundo están buscando nuevos tratamientos para el Covid-19 a toda velocidad. El plasma convaleciente es una de las opciones”, dijo el doctor Gianrico Farrugia en una entrevista. La clínica recibió el pasado viernes la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) para liderar los ensayos destinados a probar su eficacia. Y más de 100 hospitales de los Estados Unidos ya están llevando a cabo los esfuerzos.

La premisa del tratamiento es simple: contempla la transfusión de plasma de la sangre de personas que se han recuperado de la enfermedad -y por ende desarrollado anticuerpos que los hacen inmunes- a otros que están batallando contra ella. “Esos anticuerpos pueden neutralizar el virus o generar una respuesta inmune", aseguró Farrugia.