Una nueva semana de la legión extranjera

Al numeroso grupo que planta bandera fronteras afuera se sumaron tres jugadoras más, y se produjo el regreso de Julieta Ale al no poder solucionar su situación en España. Hubo quiebres de marcas de temporada y se viene otro fin de semana repleto de acción.

Nuestras chicas siguen haciendo historia, y van moviendo semana a semana la cantidad total de representantes fronteras afuera.

Mientras que la perimetral Julieta Ale debió regresar al país, luego de no poder solucionar su situación en España, y por consiguiente, verse trunca su chance de jugar en la tercera división de aquel país de la mano del Godella, otras tres hicieron los bolsos y ya debutaron.

Celeste Alfaro, Malvina D´Agostino y Verónica Ibarra están siendo parte de la definición de la Liga de Tarija, un torneo dentro de Bolivia con buen nivel y presencia de jugadoras extranjeras en el cuarteto de elencos que llegaron a la etapa cúlmine del certamen.

Entre las novedades, y mientras siguen en franca recuperación de sus lesiones Celeste De Dominicis, Gisel Villarruel, Kiana Ferreyra y Lucila Cragnolino; hubo otros dos debuts.

Por la Lega B italiana, en su región Campania, el Potenza pudo disfrutar de los primeros minutos de Lucía Buriani, no así Gabriela Romero, la cual debió ver el cotejo de las suyas desde afuera.

En tanto que en la Liga Femenina 2 española, dentro de su grupo “A”, la interna Johanna Puchetti dejó una muy buena impresión en su primer partido junto con el Arxil.

En cuanto a desempeños, es innegable que Mara Marchizotti le ha dado un plus a Cardiff, y de su mano el cuadro galo ha obtenido un doblete de triunfos que lo catapultó en la tabla y lo alejó del lote de abajo.

Otras dos que siguen dejando la vara bien alta son Diana Cabrera y Andrea Boquete. La interna fue clave para una nueva alegría del Ardoi, que sigue en lo más alto de la LF2; y además vivió la vuelta de Cecilia Liñeira.

La alera mendocina en tanto sigue siendo el faro ofensivo por excelencia de Hijolusa, y pese a que los triunfos no acompañan tanto, su labor sigue estando por encima de la media.

De la programación planteada el único choque que no se llevó adelante fue el de la IMG de la platense Julia Sexe, la cual se quedó con las ganas de ver minutos. La postergación del encuentro se debió a que varias de sus compañeras se encuentran lesionadas, por lo que entre ambas High School decidieron pasarlo al 13 de febrero.