Derrota de Argentino en Mercedes, Corrientes

Argentino hizo el intento en Mercedes, ante Comunicaciones, pero no pudo contra un rival netamente superior. Perdió 85-61.

El Azul no pudo hacer pie de movida y Comunicaciones se disparó en el marcador. En cuatro minutos habían convertido los cinco titulares locales. Novar Gadson y Luis Cequeira, determinantes en el funcionamiento del equipo.



El “Papu” Gómez salvó al Turco de quedar más abajo, con un triplazo al cierre del primer cuarto y lo mantuvo en partido: 23-17.

Luego, el dueño de casa introdujo varios cambios que resintieron el andamiaje del equipo. Y Argentino se le vino al humo. Federico Mariani hizo punta desde la línea y desde el banco llegaron los goles de Uranga, Burgos y Costa, para ponerse a 4 al cierre del primer tiempo: 44-40.

Pero tras el reinicio Argentino pudo sostener la paridad durante cuatro minutos, aun errando demasiado.

Cuando Novar Gadson se decidió a jugar –un ratito- se disparó nuevamente Comunicaciones. El ex Argentino, que pesa lo que vale, metió un triple y dos dobles. Además un error ofensivo del Turco en la jugada subsiguiente, derivó en 2+1 de Cequeira.





Después Argentino intentó un repunte, pero se volvió a quedar en el cierre por errores propios y mezquindades ofensivas.

Comu se puso 59 a 48 de cara a los diez minutos finales del partido.

En tres minutos del último cuarto, el local terminó de liquidar el pleito ante un Argentino visiblemente cansado por el desgaste del partido anterior.

El arbitraje de anoche, en Mercedes, fue pobrísimo.

Este domingo llega Boca Juniors, al Fortín de las Morochas, con promesa de partidazo.

Hoy

21 Weber Bahía vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Estudiantes (C)

21 Platense vs Hispano

Domingo 26

20 Ferro vs Estudiantes (C)

21 Peñarol vs La Unión Fsa

21.30 Argentino vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Libertad