El “Che” García es el nuevo entrenador de San Lorenzo

Después del cimbronazo de comienzo de enero para el básquetbol argentino San Lorenzo decidió por primera vez terminar un ciclo de entrenador, llega otra noticia de alto impacto con la contratación de Néstor Rafael García (54 años) que regresa al país luego de dirigir la selección de República Dominicana, tras el mundial de China 2019.

El “Che” había dirigido Quimsa de Santiago del Estero en el último paso por la Liga Nacional, pero apenas unos meses, ya que entró al equipo el 28 de noviembre de 2016, pero el 30 de junio de 2017 dejó la fusión santiagueña para irse al Fuenlabrada de la ACB española.

El experimentado entrenador que ya ha dirigido diferentes equipos de Argentina, México, Uruguay, Puerto Rico, Venezuela, Qatar y España, además se consagró como Campeón Sudamericano dirigiendo a la Selección Nacional argentina en 2011 y fue asistente principal de Julio Lamas en la consagración histórica del FIBA Américas 2011. Como entrenador de Venezuela ganó el FIBA Américas 2015 que, además, le permitió ir a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Néstor asume este San Lorenzo que en presentaciones oficiales lleva un récord de 20-5 (80% de victorias) con registro de 8-2 en Súper 20, 8-3 en Liga Nacional y 4-0 en Basketball Champions League América.

Los objetivos que se plantea el equipo de Boedo siempre son altos: repetir todos los frentes que ya posee (América y LNB) y sumar el Súper 20 (una deuda pendiente) más la intercontinental que se jugará el próximo 7 y 9 de febrero en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) ante el equipo local, Virtus Bolgna y el equipo estadounidense de Rio Grande Valley Vipers.

El contrato que une a Néstor García con San Lorenzo tiene una extensión de 5 a 6 meses (dependiendo de la extensión del torneo) para dejar liberadas las partes cuando la participación de azulgrana termine.

