Miguel Had: "El balance es positivo"

El presidente de Ciclista Juninense realizó declaraciones a la página web Pick and Roll y fue muy claro al hablar sobre el momento del equipo en la Liga Argentina. Remarcó que tanto los jugadores como el cuerpo técnico se fueron al día, se mostró conforme con la actuación del técnico Salas y dijo que "Ciclista es un trampolín" para los jugadores jóvenes.

Con respecto a la actualidad verdirroja en la segunda división del basquetbol argentino, el máximo dirigente fue claro: "El balance es positivo, es un equipo que se armó tarde y sabíamos que nos iba a costar un par de partidos encontrar el equipo y que los jugadores estén cómodos. Estamos bien".

El verdirrojo, los últimos 2 años, estuvo a punto de no jugar profesionalmente y al ser consultado sobre la situación financiera del club juninense, Had remarcó: "El club en lo económico está como la gran mayoría y como está todo el país. Igualmente tanto los jugadores como el cuerpo técnico se fueron al día a las fiestas, pero por el esfuerzo dirigencial. Debido a la situación del país cuesta cobrar los sponsors en fecha, pero -al mismo tiempo- sabemos que hacen un esfuerzo enorme para pagarnos dentro del mes y estamos agradecidos".

Desde el 2014, cuando logró el campeonato con Julián Pagura y Had era jefe de equipo, a esta parte, Ciclista promocionó varios jóvenes que hoy están en Liga A o incluso jugando en grandes equipos de la Liga Argentina. Es una política de contratación por parte del verdirrojo y el presidente lo explica: "La idea es siempre traer chicos con hambre y ganas y que Ciclista sea el trampolín para que, en un futuro, tengan un mejor contrato. Quiero que se muestren y tengan sus minutos, ya que en otros lugares por ahí no los tienen. A la vez tenemos una buena camada U17 que están haciendo sus primeras armas en el circuito profesional".

Ciclista terminó jugando con dos norteamericanos. Había comenzado con el uruguayo Imanol Asarivicius, pero este no cumplió con las expectativas. Llegó Kiengston Stanfield, que con buenos rendimientos se ganó minutos en el esquema de Salas. Amir Warnock, debido a una baja en su rendimiento, ya no sería más de la partida: "Por el momento sigue un extranjero y estamos buscando algún reemplazante para el otro, no sabemos si norteamericano, sudamericano o nacional. Esperemos dar un salto de calidad".

Con respecto a la actuación del joven técnico Fabricio Salas, que llegó esta temporada a la institución, Had fue breve y contundente: "Estamos conformes con Fabricio, es muy laburador y buena persona. Lo apoyamos".

Por último, Had en su segundo año de gestión apoyó fundamentalmente el desarrollo del básquet femenino y las chicas salieron campeonas provinciales y jugaron por primera vez el Torneo Federal: "La verdad es que yo les había prometido tener una experiencia a nivel nacional. Las chicas se lo merecen porque lograron salir 5 veces campeonas de Junín y queríamos darnos el gusto de que triunfen en otro nivel".



