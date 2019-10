Juan Cangelosi: “El equipo se está consolidando”

El alero del club Atlético Argentino, Juan Cangelosi, se mostró confiado en que el equipo está encontrando su mejor forma de cara a la Liga Nacional de Básquetbol.

En diálogo con Democracia, dijo ayer: “A pesar que en ataque nos está costando bastante, el equipo se está consolidando. Estamos encontrando una identidad de equipo .

El objetivo es que todos entendamos cuál es la idea que nos va a dar resultado en el campeonato, que es defendiendo, y a partir de ahí atacar.

Tenemos distintas maneras de llegar al gol, pero lo principal es entender que los partidos los vamos a ganar atrás.

Estamos todavía en proceso de formación y crecimiento.

Anoche (por el viernes) se dio un partido muy particular, donde no hicimos un buen juego. Se nos presentó un partido difícil, que pudimos revertir a fuerza de carácter y eso ayuda mucho al grupo para seguir creciendo.

Estamos esperando la llegada de un nuevo extranjero, para sumarlo al grupo lo antes posible y que se adapte al grupo para no perder el ritmo.

Hay que tener paciencia. De a poco vamos encontrando el mejor equipo”.

Hoy

19 Weber Bahía vs San Lorenzo

21 Quimsa vs Olímpico

21.30 La Unión Fsa vs San Martín

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca

Lunes 21

21 Hispano vs Obras

Martes 22

19 Gimnasia (Cr) vs Peñarol

Miércoles 23

21 Instituto vs Olímpico

21 Ferro vs Argentino

21 San Lorenzo vs Boca

Jueves 24

20.30 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs San Martín

Viernes 25

(Última Fecha)

20 Obras vs Ferro

21 Hispano vs Argentino.

21 Boca vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico

21.30 Libertad vs Instituto