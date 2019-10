Ciclista debuta ante Central Entrerriano

El verdirrojo comienza su periplo por la Liga Argentina ante Central Entrerriano, esta tarde desde las 18.

Este inédito horario se debe a que el cuerpo policial pidió que no se sobreponga el evento con el partido que jugarán Sarmiento y Tigre en la Primera Nacional, del Fútbol Argentino.

El rival

Al igual que el año pasado, Ciclista Juninense debutará contra el campeón del Torneo Federal. En ese entonces, el verdirrojo había vencido a Racing de Chivilcoy.

El equipo de Gualeguaychú es un equipo complicado y muy completo. En sus filas tiene a jugadores de renombre como el base Adrian Forastieri y el Pivot Sebastián Bernasconi

Cómo llega Ciclista

El equipo que dirige Fabricio Salas jugó 4 amistosos con dos triunfos y dos derrotas. Tuvo una pretemporada atípica porque el entrenador anteriormente nombrado terminó su contrato con Pichincha de Bolivia (club con el que salió campeón) y renovó por unos días más para disputar la Liga Sudamericana.

Salas: “La idea es, de a poco mostrar un estilo”

En diálogo con los medios Juninenses en la cena de presentación, el entrenador nacido en San Luis, comentó: “La idea es, de a poco mostrar un estilo. Eso lleva tiempo, pero tenemos plena confianza en nuestras armas. Hay buen material y chicos muy comprometidos. Queremos que la gente se identifique con un buen básquet, ya que Ciclista es un histórico de la categoría. Tenemos una buena manera de trabajar y estamos cómodos. Los hinchas nos van a apoyar y esperemos cumplir las expectativas”.

El plantel

Juveniles

Agustín Luchelli

Bautista Piva

Enzo Carnaghi

Nicolás Arrieta

Lautaro Corvalán

Valentín Feuillade

Silvano Merlo

Mayores

Maximiliano Tamburini (Capitán)

Diego Álvarez (Urugayo - Jugó en Peñarol)

Bautista “ El Vasco” Arrascaete (Vuelve al club, ex Cavul)

Amir Warnock (Extranjero)

Agustín “El Pulga” Carabajal (Vuelve al club después de 13 años)

Sebastián Cuevas (Viene de jugar en Ameghino)

Julián Morales (Ex Estudiantes de Olavarría)

Imanol Asaravicius (Uruguayo - Jugó en Peñarol)

Ignacio Colsani (Ex Estudiantes de La Plata)

Cuerpo técnico

D.T. Fabricio Salas

Juan Pablo Chami (Asistente 1)

Gonzalo Castillo (Asistente 2)

Mariano Pelicates (PF)

Nicolás Messina (Utilero)

Cuerpo Médico

Juan Constanzi

Ignacio Zavaletta

Javier Bonich

Javier Gómez

Manuel Padín

La fecha

Hoy

18 Ciclista vs Central Entrerriano

21 Independiente (Sde) vs Barrio Parque

21.30 Rivadavia (Mza) vs Balsuar Tiro Federal

Lunes 21

21 Villa Mitre vs Del Progreso

21.30 Atenas vs Petrolero

21.30 Estudiantes (Ola) vs Central Entrerriano

21.30 Deportivo Norte vs Central (Ceres)