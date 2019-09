Jugaron la quinta fecha de las revanchas

En la jornada que inició la Primavera, hubo actividad basquetbolística, jugándose el sábado pasado la quinta fecha de las revanchas por el certamen local de minibásquetbol.

Los partidos de los torneos organizados por la Asociación Juninense de este deporte se desarrollaron en nuestro medio y en las vecinas localidades de Baigorrita y de Lincoln.

El detalle de resultados, próximas fechas y posiciones, es el siguiente:

Resultados en U-13: Los Indios "B" 35 vs. Argentino 49; Club 9 de Julio 76 vs. El Linqueño 27; y Cavul de Lincoln 52 vs. Ciclista Juninense 28.

Minibásquetbol: Los Indios "B" 0 vs. Argentino 4; 9 de Julio "A" 4 vs. El Linqueño 0; 9 de Julio "B" 0 vs. El Linqueño 4; Deportivo Baigorrita 0 vs. Porteño 4; Club Junín 0 vs. Los Indios "A" 4; y Cavul de Lincoln 1 vs. Ciclista Juninense 3.

Próximas fechas

La fecha 17ª de las revanchas tiene estos juegos previstos:

Argentino vs. Porteño de Chacabuco; Los Indios "A" vs. Deportivo Baigorrita; El Linqueño vs. Club Junín; San Martín vs. Club 9 de Julio; Ciclista Juninense vs. Sarmiento; y Los Indios "B" vs. Cavul de Lincoln.

Fecha 18ª: Cavul de Lincoln vs. Argentino; Sarmiento vs. Los Indios "B"; Club 9 de Julio vs. Ciclista Juninense; Club Junín vs. San Martín; Deportivo Baigorrita vs. El Linqueño; y Porteño de Chacabuco vs. Los Indios "A".

Fecha 19ª de las revanchas: Argentino vs. Los Indios "A"; El Linqueño vs. Porteño de Chacabuco; San Martín vs. Deportivo Baigorrita; Ciclista vs., Club Junín; Los Indios "B" vs. Club 9 de Julio: y Cavul de Lincoln vs. Sarmiento.