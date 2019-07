Los Indios logró el tricampeonato de U13

Los Indios cosechó un nuevo título de U13, en este caso el “Apertura” 2019. Es el tercer campeonato en fila que ganan los Xeneizes, dado que el año pasado obtuvieron los dos que estuvieron en juego.

En la final jugada en el estadio Alcides Schiavoni, derrotaron con claridad a 9 de Julio por 67 a 40.

San Martín subió al podio con un merecido tercer puesto, tras derrotar en ajustado final a Cavul de Lincoln por 42 a 40.

Lo que viene

Fecha 12 Rev.

San Martín vs Argentino

Ciclista vs El Linqueño

Los Indios B vs Los Indios A

Cavul vs Porteño

Sarmiento vs Deportivo Baigorrita

9 de Julio vs Junín

Fecha 13 Rev.

Argentino vs Junín

Deportivo Baigorrita vs 9 de Julio

Porteño vs Sarmiento

Los Indios A vs Cavul

El Linqueño vs Los Indios B

San Martín vs Ciclista

Fecha 14 Rev.

Ciclista vs Argentino

Los Indios B vs San Martín

Cavul vs El Linqueño

Sarmiento vs Los Indios A

9 de Julio vs Porteño

Junín vs Deportivo Baigorrita