Junín enfrentará a Cavul

Club Junín eliminó anoche a Ciclista al derrotarlo como visitante por 67 a 65.

Tras robar Juan Pomés la última bola, casi lo pierde Junín en un envío triple de Bruno Conti que le puso suspenso a la noche del Coliseo. Mañana arranca la final en Lincoln.

Anoche

U17 Ciclista 81 vs Cavul 66

Mayores Ciclista 65 vs Junín 67

Hoy

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio vs Argentino

Miércoles 3

Club Cavul

21 Mayores Cavul vs Junín

Club Argentino

20.30 U15 Argentino vs 9 de Julio

Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (2)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (2) vs Argentino (0)

4) Ciclista (2) vs San Martín (0)

Semis

Ciclista (1) vs Junín (1)

9 de Julio (0) vs Cavul (2)

Final

Cavul vs Junín

Octavos, U19

1) Ciclista(2) vs San Martín (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (1)

4) Junín (0) vs Los Indios (2)

Semis

Ciclista (2) vs Los Indios 0

Argentino (2) vs 9 de Julio

Final

Ciclista vs ganador Argentino

Octavos, U17

1) Ciclista (2) vs Porteño (0)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Argentino (2) vs Los Indios (0)

4) Cavul (2) vs San Martín (1)

Semis

Ciclista (2) vs Cavul (1)

9 de Julio (0) vs Argentino (2)

Final

Ciclista vs Argentino