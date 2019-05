Junín enfrenta a Chivilcoy en semis

Junín enfrentará esta noche a Chivilcoy en una de las llaves semifinales del campeonato provincial U19 que se disputa en nuestro medio. Se miden desde las 20.30 en el Coliseo del Boulevard.

Previamente, por la otra llave, desde las 18 juegan Bahía Blanca y La Plata.

Ayer por la noche, Junín le ganó a Pergamino 93 a 82 en un partido que se le presentó complicado durante todo su desarrollo y que lo pudo definir con un contundente sprint final.

Jornada III

La Plata 77 Vs Tandil 70

Chivilcoy 54 Vs Bahía Blanca 67

Junín 93 Vs Pergamino 82

Hoy

En San Martín a las 11: Pergamino vs Tandil (5to puesto)

Ciclista 18.30: Bahía Blanca vs La Plata (semis, juego I)

Ciclista 20.30: Junín vs Chivilcoy (semis, semis juego II)

Domingo 26 (final)

Ciclista 10 3° y 4° puesto (perdedor juego 1 vs perdedor juego 2)

Ciclista 12 Ganador juego 1 vs Ganador juego 2