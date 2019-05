El seleccionado de la Asociación Juninense de Básquetbol se había clasificado semifinalista del campeonato provincial U19 en la mañana de ayer tras derrotar a Tandil por 75-59. Además Bahía Blanca goleó a Pergamino 95-73 y La Plata superó a Chivilcoy71-60.

Jornada I

Zona II: Chivilcoy 77 Vs Pergamino 73

Zona I:Junín 81 Vs La Plata 67

Interzonal: Bahía Blanca 76 Vs Tandil 80

Jornada II

Junín 75 Vs Tandil 59

Pergamino 73 Vs Bahía Blanca 95

La Plata 71 Vs Chivilcoy 60