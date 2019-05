Junín debuta esta noche ante La Plata

Comienza hoy en nuestra ciudad el Campeonato Provincial U19 de Básquetbol. Junín debuta a las 23.30 contra La Plata en el Coliseo del Boulevard. Previamente se realizará la inauguración con la presencia del Intendente Pablo Petrecca, la actuación de la banda militar Curupayti de GA10 y un grupo de baile.

A las 18,30 se miden Bahía Blanca vs Tandil (en San Martín) y Chivilcoy vs Pergamino (en Ciclista).

El equipo

Junín está integrado por: Tobías Franchela (Escolta, Ciclista), Bruno Conti (Base, Ciclista), Lucas Lombardi (Alero, Ciclista), Silvano Merlo (Escolta, Ciclista), Agustín Cavallín (Alero, Argentino), Enzo Filipetti (Pivot, Argentino), Renzo Yópolo (Escolta, Argentino), Manuel Di Marco (Ala/Pivot, Argentino), Valentín Ferrarezi (Pivot, Los Indios), Facundo Japez (Base, Gimnasia y Esgrima LP), Tomás Sánchez (Ala/Pivot, Gimnasia y Esgrima LP) y Martín Fabris (Escolta, Gimnasia y Esgrima LP).

Cuerpo Técnico: Juan Pablo Chami (Director Técnico); Federico Martínez y Julio Mázzaro (Asistentes Técnicos).

Los árbitros

El plantel de árbitros los encabezan de Junín Alexis Biset y Franco Anselmo; Nicolás Larrasolo (Bahía Blanca), Matías Dell´Aquilla (La Plata), Francisco Tenaglia (Chivilcoy), Hernán Rodríguez (Mar del Plata) y Manuel Petroni (San Nicolás).

Las zonas

Zona 1

Junín

La Plata

Tandil



Zona 2

Chivilcoy

Bahia Blanca

Pergamino



Fixture

Jueves 23

Ciclista18.30 Chivilcoy Vs Pergamino

Ciclista20 Inauguración

Ciclista20.30 Junín Vs La Plata

San Martín 18.30 Interzonal Bahía Blanca Vs Tandil



Viernes 24

Ciclista11 Junín Vs Tandil

9 de Julio 11 Pergamino Vs Bahía Blanca

San Martín 11 Interzonal La Plata Vs Chivilcoy

Fecha 3 viernes 24 De Mayo De 2019

San Martín 19 La Plata Vs Tandil

Ciclista 19 Chivilcoy Vs Bahía Blanca

Ciclista 21 Interzonal Junín Vs Pergamino

Sábado 25 (semis)

San Martín 11 5°y 6°puesto 3° Zona 1 vs 3° Zona 2

Ciclista 18.30 juego 1 - 1° Zona 2 vs 2° Zona 1

Ciclista 20.30 juego 2 - 1° Zona 1 vs 2° Zona 2

Domingo 26 (final)

Ciclista 10 3° y 4° puesto (perdedor juego 1 vs perdedor juego 2)

Ciclista 12 Ganador juego 1 vs Ganador juego 2.