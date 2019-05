Los Indios ganó y acaricia el “1” absoluto

Los Indios acaricia el “1” absoluto para los play off, tras derrotar anoche a los Vagos Unidos Linqueños por 77 a 63. Hoy habrá doble jornada.

Detalle:



Anoche

U15 Los Indios 59 vs Cavul 65

U17 Los Indios 69 vs Cavul 86

Mayores Los Indios 77 vs Cavul 63



Hoy

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs San Martín B

21.30 Mayores El Linqueño vs Baigorrita

Club Junín

19.30 U17 Junín vs Porteño

21.30 Mayores Junín vs Porteño



Provincial

Jueves 23

Ciclista 18.30 Chivilcoy Vs Pergamino

Ciclista 20 Inauguración

Ciclista 20.30 Junín Vs La Plata

San Martín 18.30 Interzonal Bahía Blanca Vs Tandil



Viernes 24

Ciclista 11 Junín Vs Tandil

9 de Julio 11 Pergamino Vs Bahía Blanca

San Martin 11 Interzonal La Plata Vs Chivilcoy

San Martín 19 La Plata Vs Tandil

Ciclista 19 Chivilcoy Vs Bahía Blanca

Ciclista 21 Interzonal Junín Vs Pergamino



Sábado 25 (semis)

San Martín 11 5°y 6°puesto 3° Zona 1 vs 3° Zona 2

Ciclista 18.30 juego 1 - 1° Zona 2 vs 2° Zona 1

Ciclista 20.30 juego 2 - 1° Zona 1 vs 2° Zona 2



Domingo 26 (final)

Ciclista 10 3° y 4° puesto (perdedor juego 1 vs perdedor juego 2 )

Ciclista 12 Ganador juego 1 vs Ganador juego 2