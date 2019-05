Anoche se jugó una doble jornada de Primera división. Club Junín se impuso a Porteño de Chacabuco por 73 a 66. Además El Linqueño le ganó a Bagorrita en Lincoln por 66-58, partido que se vio retrasado por la rotura del cronómetro de juego a 20 segundos de haber comenzado el partido.

Anoche

U17 El Linqueño 54 vs San Martín B 48

Mayores El Linqueño 66 vs Baigorrita 58

U17 Junín 56 vs Porteño 80

Mayores Junín 73 vs Porteño 66.