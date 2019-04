Anoche se impusieron Sarmiento y Argentino

En la continuidad del campeonato de primera división de la AJB, anoche Sarmiento derrotó a Deportivo Baigorrita y Argentino hizo lo propio con El Linqueño. Hoy se miden Sarmiento y Cavul. Detalle:

Anoche

U17 Sarmiento 45 – San Martín B 54

Mayores Sarmiento 66 – Baigorrita 52

U17 Argentino 91 vs El Linqueño 58

Mayores Argentino 67 vs El Linqueño 62

Hoy

Club El Linqueño

19.30 U15 El Linqueño – Junín

21.30 U19 El Linqueño – Junín

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Cavul

21.30 Mayores San Martín vs Cavul

Viernes 26

Club Junín

19.30 U17 Junín vs El Linqueño

21.30 Mayores Junín vs El Linqueño

Martes 30

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento vs Porteño

21.30 Mayores Sarmiento vs Porteño

Club Argentino

19 U17 Argentino vs San Martín B

21 Mayores Argentino vs Deportivo

Club Ciclista

19 U17 Ciclista vs 9 de Julio

21 Mayores Ciclista vs 9 de Julio

Miércoles 1/5

Club Cavul

18 U15 Cavul vs San Martín

Club Porteño

18 U15 Porteño vs Sarmiento