Argentino de Junin frenó a San Lorenzo

El Turco hizo lo que tenía que hacer ante San Lorenzo. Entró concentrado y lo estuvo hasta que jugó la última pelota de la noche. Tuvo su premio. Ganó 81-73 y sumó su cuarta victoria al hilo.

Tremendo primer cuarto de Argentino. La metió de todos lados. Capitalizó el desconcierto de San Lorenzo para bailarlo un rato. Las penetraciones de Gastón García (1 triple, 3 dobles) fueron determinantes para abrir la defensa oponente. Luego comenzaron a actuar Juan Cangelosi (1 triple, 1 doble, 2 simples) y Arkeem Joseph (2 dobles, 1 simple) que desequilibraron por completo al Cuervo: 33-13.



Pero en el segundo cuarto comenzó la recuperación de San Lorenzo. Frenaron a Gastón García y Juan Cangelosi, al tiempo que ofensivamente sacó a relucir a Donald Sims (2 triples, 1 doble) y Máximo Fjellerup (3 dobles).

No era lo mismo San Lorenzo 20 abajo, que diez abajo y todo el complemento por delante. Igual Argentino, de la mano de Guido Mariani (1 triple, 2 dobles, 1 simple) hizo su negocio al llevarse el primer tiempo por 47 a 37.



Argentino marcó la transición del partido en el tercer cuarto. Pudo correr, comandado por Gastón García y encontró gol en la pintura con Leron Black (3 dobles, más un triple de yapa). Además Guido Mariani continuó con su media de concreciones, extendiendo una buena labor del cuarto anterior. Fue suficiente para ganar 19-17. Los triples de Aguirre y Calfani salvaron a San Lorenzo de la desidia.

Pero en el último cuarto los Forzosos de Almagro intentaron la heroica y achicaron los números, también a fuerza de triples (Tucker y Vildoza). Pero Argentino estuvo sólido en el cierre. Gastón García, Juan Cangelosi y Guido Mariani se hicieron cargo de la bola y San Lorenzo lo sufrió demasiado. Atrás en el resultado y apurando el trámite ofensivo sin claridad, los Gauchos de Boedo hicieron agua y Argentino su negocio. Cerró la llave para quedarse con los rebotes y terminó de cerrar el partido de acuerdo a los manuales.

Triunfazo ante el tricampeón y un alentador panorama de cara al futuro.

Anoche

Weber Bahía 79 vs Atenas (Cba) 69

Estudiantes (C) 83 vs Olímpico 84

Peñarol 78 vs Obras 84

Hoy

20 Boca vs Gimnasia (Cr)

21 Ferro vs San Martín

Mañana

21.30 Comunicaciones vs Olímpico