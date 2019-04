Ciclista donó pelotas a la Escuela Primaria N° 3

Días pasados, la dirigencia del Club Ciclista Juninense, en un muy buen gesto, le donó pelotas para básquetbol a la Escuela Primaria N°3 “Los Pizzurno”.

Estuvieron presentes en el establecimiento de España y Rivadavia los jugadores Maximiliano Tamburini, Corbin Jackson, Joaquín Giarrafa, Enzo Amado y Franco Lombardi, junto al profesor Diego Garay.





Viaja a Carmen de patagones

Ciclista Juninense viajará este fin de semana a Carmen de Patagones, para enfrentar a Atenas.

Se puede decir que Ciclista no va a tener un rival fácil. Atenas se armó para pelear arriba y así tiene la obligación de hacerlo.

Lo dirige Carlos Romano, un histórico del básquetbol nacional (supo dirigir a Ciclista) y además, se encuentra en su plantel el juninense y ex Argentino, Joaquín Gamazzo. También hay dos ex jugadores del “Turco”, como Emiliano Agostino y Ariel Pau.

Es un rival con experiencia, pero Ciclista Juninense buscará la forma para hacer un buen papel.

Las fechas

Las series se jugarán de la siguiente forma:

Octavos de final Conferencia: Mañana viernes 19; el 21 (visitantes los de debajo de la tabla); 24; 26 y 28 de abril.

Cuartos de final Conferencia: Días 3; 5; 8; 10; y 12 de mayo.

Semifinales Conferencia: Días 17; 19; 22; 24 y 26 de mayo.

Finales de Conferencia: Los días 31 de mayo; 2; 5; 7 y 9 de junio

Final del torneo: Los días 14; 16; 21; 23 y 26 de junio.