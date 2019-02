Italia y Polonia van al Mundial, Croacia quedó eliminado

Este viernes por la undécima fecha del Grupo J de las ventanas FIBA de Europa, se terminaron de definir los acompañantes de Lituania. Primero Polonia sacó un triunfazo de visitante ante Croacia, dando uno de los batacazos de las eliminatorias, mientras que Italia vapuleó en su casa a Hungría y es otra nación confirmada en China.

Impensado para muchos. Factible para pocos. El nuevo formato de clasificación al Mundial se cobró otra víctima. Croacia, un plantel con muchas bajas en el plantel, le dijo adiós al avión con vuelo directo a China 2019. Perdió como local 77 a 69 ante Polonia, quien se coló en el tridente que está pasando la clasificación.

Los croatas habían comenzado brillante el partido, sacando el doble de distancia (16-8) para llevar tranquilidad a la grada. Pero el proceso de tranquilidad duró poco. En el segundo periodo el conjunto polaco avisó con un contundente 24-20 que los acercó (36-32). Ya en el tercer parcial se invirtió el liderazgo con un buen baloncesto de Polonia, quien ganó el chico 29-23 para pasar al frente 61 a 59. En el último cuarto, la historia no cambio, Croacia no se animó a ser agresivo y dejó que Polonia festeje un triunfo más que importante.

Mateusz Ponitka acabó como el artillero del equipo con 20 tantos y ocho rebotes, seguido de cerca por los 15 puntos y cinco asistencias de A.J. Slaughter y la docena de unidades del alero Michal Sokolowski. Adam Waczynski también llegó al doble dígito con 10 tantos más.

El escolta Filip Kruslin trató de comandar a su equipo con 21 puntos y tres recobres, pero todo quedó en la nada ante el gran trabajo de los polacos. Miro Bilan, centro del equipo, casi llegó al doble-doble con 10 unidades y ocho tableros. Hrvoje Peric, compañero en la pintura de Bilan, añadió otros 10 tantos.

Italia nunca tuvo rival en cancha. Hungría jamás estuvo a la altura, a pesar de que llegaba con chances todavía de acceder a la cita mundialista. Pero una goleada 75 a 41 de los tanos dio por hecho el pasaje de Italia a China y la eliminación de los húngaros.

Ya en la primera parte se verificó la diferencia entre las dos selecciones, donde los italianos sacaron más del doble de diferencia (34-15) con dos parciales perfectos donde no dejaron que su adversario llegue a la decena de puntos. En el complemento, Hungría dio señales de vida e intento de reacción, pero Italia rápidamente apagó todo y en el último parcial lo volvió a dejar abajo de los diez puntos. Triunfo apabullante de Italia para poner el sello en la visa.

Amedeo Della Valle fue el mejor registro de la tarde en Varese con 15 unidades, seguido de Pietro Aradori con 11 tantos y tres rebotes y Alessandro Gentile con nueve más. El argentino nacionalizado italiano, Ariel Filloy, concluyó con tres puntos. Los húngaros contaron con el armador David Vojvoda, quien realizó 15 puntos con 4-6 en dobles, mientras que Szilard Benke ayudó con 14 tantos producto de 4-5 en tiros de dos y 3-4 en triples.

En última instancia, hay que decir que Lituania continúa su andar semi ideal tras alcanzar su décima victoria en once presentaciones al imponerse 78 a 69 de visitante en Amsterdam ante el colista Holanda. Pese al buen papel del equipo naranja, los lituanos supieron resolver de mejor manera el juego al manejar los hilos -sin descollar- aunque con mayor hambre de victoria.

Renaldas Seibutis concretó el partido con 20 puntos y con un 60% en dobles y otro 50% en triples. Eimantas Bendzius colaboró con 15 tantos, donde su principal vía de anotación fue el tiro de larga distancia (3). El alero Rokas Giedraitis cierra la cortina con 14 unidades, cuatro rebotes y cuatro asistencias.

Holanda, elenco al que le falta muchísimo basquetbolísticamente, tuvo a Charlon Kloof como goleador con 17 tantos, cinco recobres y cinco pases-gol. Sus auxiliares fueron Worthy de Jong con 13 unidades y Roeland Schaftenaar con una decena.