Los Indios perdió el juego de ida en La Plata

Los Indios ni siquiera supo aprovechar anoche que Platense no jugó en su cancha. Era igualdad de condiciones, un escenario neutral, como lo fue la cancha de Atenas.

Quinces lánguidos puntos por cuarto y una defensa timorata dejaron al Canario 42-30 abajo, al cierre del primer tiempo.

Nada que hacer en el segundo tiempo para Los Indios que corrió de atrás y lo máximo que pudo hacer es ponerse a 6 (62-56) a falta de cinco minutos para la chicharra.

En el cierre propiamente dicho volvió a perder terreno de manera estrepitosa y terminó perdiendo 76 a 61.

El viernes 1 de marzo de juega la revancha en Junín donde el Canario debe ganar para forzar un desempate al dia siguiente.



La fecha

Ciudad de Saladillo 54 vs Atenas de La Plata 67

Blanco y Negro de Coronel Suarez 80 vs Sportivo Pilar 85

Platense de La Plata 76 vs Los Indios de Junín 61

Sarmiento de Coronel Suarez vs Telefonos de Mar del Plata (hoy, 20.30)



Segundo juego (viernes 01/03)

Atenas de La Plata vs Ciudad de Saladillo

Sportivo Pilar vs Blanco y Negro de Coronel Suárez

Los Indios de Junín vs Platense de La Plata

Telefonos de Mar del Plata vs Sarmiento de Coronel Suarez