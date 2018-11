Falleció Héctor Alfredo “Matrero” D´Anunzio

A la edad de 78 años nos dejó ayer Héctor Alfredo D´Anunzio. “Matrero” para todo el mundo.Nació en el popular barrio de Las Morochas y como tal fue jugador, entrenador e hincha del Club Atlético Argentino.

También jugó al fútbol en Defensa Argentina y era socio vitalicio del club Atlético Sarmiento “donde mi padre me asoció en el año 1955”, supo decirle a Democracia el 1 de Junio de 2015.

Como entrenador de básquetbol dirigió la selección de Junín que ganó el primer provincial de cadetes de la historia, que se jugó en la ciudad de Lincoln. Además entrenó muchos combinados de la AJB y todas las categorías posibles del Club Atlético Argentino.

En una extensa nota con este diario dijo una vez de Argentino: “Yo estoy en el club desde que se fundó. La cancha estaba en Paraguay y Alsina. Después nos fuimos a Alsina y Almirante Brown que fue la última antes de venir a la actual”.

“Empecé a jugar al básquet en la canchita vieja de Paraguay y Alsina, que primero era de tierra y después de polvo de ladrillo. Fue la época de Ángel Chemile, Luis Chemile, Natalio Nigro, Cara de Bollo Quintanal”.

“Mucha gente no sabe de dónde salieron los colores de la camiseta de Argentino: ya estaban jugando y no tenían camisetas uniformes. Le pidieron camisetas prestadas a un club que estaba en Pueblo Nuevo, si mal no recuerdo, -en ese entonces- (Olimpia, extinguido hace varios años atrás) y de ahí quedó la camiseta con predominio azul y vivos blancos”.

“En la época que yo empecé a jugar al básquet no había técnicos. Se quedaba algún jugador de los viejos a enseñarnos algunas cositas. La cancha que era de tierra y después de polvo de ladrillo, tuvo piso de baldosas. Velo Pagano, el padre de Nené, que después fue un gran presidente de Argentino, hizo la obra. Nosotros tendríamos diez o doce años y le ayudábamos a hacer los pastones, llenábamos los baldes, y después cuando se terminó en el tablero que daba a calle Guido Spano se hizo un pozo de un metro bajo tierra donde está enterrada una botella con el nombre de todos los que trabajamos en la cancha (Alsina y Almirante Brown)”.

“Pelusa Quintanal era el técnico en la cancha vieja y me invitó un día a participar con él, que le diera una mano con los cadetes. Yo tenía 16 años. En esa época había cadetes, cuarta, segunda. Así empecé como entrenador y estuve más de treinta años con los chicos. Se iniciaron los Taró, Marchesi, Spacapán, Barbagallo, los dos Ghione, los Etchepare, los Mezozzi, Castria, Lázari, Juanjo Chemile, Azpelicueta, Zagrodny, el vasco Sáez de Arregui. Los Biurrun ya venían, ellos aprendieron solos.

“Yo, cuando le veía condiciones a un chico me quedaba después de hora. Cuando terminaba la práctica señalaba quiénes debían quedarse. Era una hora con los bases y los pilares, y otro día con los que jugaban abajo como Lázari y Spacapán.

Yo me la pasaba en el Gimnasio. Trabajaba en el Ferrocarril hasta las dos de la tarde, dormía un ratito y a las cinco ya me venían a buscar los chicos a casa”.

Cuando lo consultamos por las satisfacciones que le dio el básquet, comentó: “La más grande fue en 1958 que ganamos el primer torneo local en la cancha de Ciclista Juninense. Vinimos caminando desde allá con antorchas prendidas y nos esperaban con un asado en el club.

Pero salimos campeones provinciales dos veces en mini, una vez en menores, otra en juveniles que después fuimos la base de provincia de Buenos Aires. Acá traje al Mofle Horvath y nos tocó contra Córdoba en semifinales. Yo no los conocía y en el precalentamiento miraba a un pibe que las metía todas. Entonces le digo a Horvath que lo tome él, pero salió por cinco y entró Taró a quien le di las mismas recomendaciones. Nos ganó solo el partido. Era el Pichi Campana. Después quedamos terceros en Curuzú Cuatiá”.

Y sobre los ídolos de Argentino, dijo: “Los Biurrun fueron algo extraordinario. Quique fue un León y Tito, si actualmente estuviera jugando, no sé si alguien lo podría marcar. Ellos llegaron a jugar en canchas abiertas y en esa época hacían veinte puntos como nada.

También Toto Petraglia y Cara de Bollo fueron ídolos en aquellas épocas. José Luis Gil en los tiempos modernos. La camiseta que tengo puesta me la regaló él”.

Sin primera

Anoche no jugaron Los Indios y Argentino. Fue reprogramado de acuerdo al siguiente detalle:

Hoy

Club Argentino

21.30 U19 Argentino vs Los Indios

Club Junín

19.30 U19 Junín vs Ciclista

Club 9 de Julio

20 U17 Nueve de Julio vs Porteño

Club Los Indios

19 U15 Los Indios vs Argentino

Club El Linqueño

21.30 U19 El Linqueño vs San Martín



Jueves 29

Club El Linqueño

21 Mayores El Linqueño vs San Martín

Club Los Indios

20 U17 Los Indios vs Ciclista

Lunes 3

Club Junín

21 Mayores Junín vs Ciclista

Club Los Indios

21 Mayores Los Indios vs Argentino



Los cruces

Infantiles

1) Ciclista 80 (87) vs Sarmiento 27 (25)

2) 9 de Julio 95 (79) vs Porteño 58 (61)

3) Cavul 89 (65) vs El Linqueño 39 (53)

4) Los Indios 50 (47) vs Argentino 48 (50)

Semis

Ciclista vs Ganador 4

9 de Julio vs Cavul



Menores

1) Argentino 71 (77) vs San Martín 60 (58)

2) Ciclista 62 vs Los Indios 48

3) 9 de Julio 59 (60) vs Porteño 52 (63)

4) Cavul 70 (60) vs El Linqueño 76 (76)

Semis

Argentino vs El Linqueño



Juveniles

1) 9 de Julio directo a semis

2) El Linqueño 81 vs San Martín 62

3) Ciclista 74 vs Junín 59

4) Los Indios 43 vs Argentino 82



Mayores

1) 9 de Julio 72 (101) vs Sarmiento 52 (84)

2) El Linqueño 61 (52) vs San Martín 58 (73)

3) Los Indios 70 (92) vs Argentino 77 (73)

4) Junín 56 (73) vs Ciclista 50 (78)

Semis

9 de Julio vs Ganador 4.