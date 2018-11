Ciclista forzó un desempate ante Club Junín

Ciclista Juninense forzó un desempate en una de las llaves de cuartos de final del campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol, al derrotar anoche como local a Club Junín 78 a 73.

El partido fue parejo durante todo su desarrollo y se definió con una joyita de Bruno Conti en el final, que eludió a los cinco defensores oponentes concretando el doble con tablero por el eje de la cancha.



Esta noche, Los Indios recibe a Argentino en el desempate de otra de las llaves de cuartos de final. Detalle:



Anoche

Mayores Ciclista 78 vs Junín 73

U17 San Martín 58 vs Argentino 77

U15 El Linqueño 53 vs Cavul 65



Hoy

Club San Martín

20.30 U19 San Martín vs El Linqueño

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios vs Ciclista

21.30 Mayores Los Indios vs Argentino



Miércoles 28

Club Argentino

21.30 U19 Argentino vs Los Indios

Club Junín

19.30 U19 Junín vs Ciclista

Club 9 de Julio

20 U17 Nueve de Julio vs Porteño

Club Los Indios

19 U15 Los Indios vs Argentino

Club Cavul

19 U15 Cavul vs El Linqueño

Club El Linqueño

21.30 U19 El Linqueño vs San Martín





Jueves 29

Club El Linqueño

21 Mayores El Linqueño vs San Martín

Club Junín

21 Mayores Junín vs Ciclista

Club Argentino

20.30 U17 Argentino vs San Martín



Los cruces

Infantiles

1) Ciclista 80 (87) vs Sarmiento 27 (25)

2) 9 de Julio 95 (79) vs Porteño 58 (61)

3) Cavul 89 (65) vs El Linqueño 39 (53)

4) Los Indios 50 (47) vs Argentino 48 (50)

Semis

Ciclista vs Ganador 4

9 de Julio vs Cavul





Menores

1) Argentino 71 (77) vs San Martín 60 (58)

2) Ciclista 62 vs Los Indios 48

3) 9 de Julio 59 (60) vs Porteño 52 (63)

4) Cavul 70 (60) vs El Linqueño 76 (76)

Semis

Argentino vs El Linqueño



Juveniles

1) 9 de Julio directo a semis

2) El Linqueño 81 vs San Martín 62

3) Ciclista 74 vs Junín 59

4) Los Indios 43 vs Argentino 82



Mayores

1) 9 de Julio 72 (101) vs Sarmiento 52 (84)

2) El Linqueño 61 (52) vs San Martín 58 (73)

3) Los Indios 70 (92) vs Argentino 77 (73)

4) Junín 56 (73) vs Ciclista 50 (78)

Semis

9 de Julio vs Ganador 4