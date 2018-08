Luciano Tantos: "jugaría sin problemas en las filas del club Ciclista Juninense"

Ciclista Juninense se quiere armar bien para la Liga Argentina y tal cual adelantó DEMOCRACIA, el experimentado base Luciano Tantos reconoció que hubo un acercamiento por parte de Ciclista Juninense para jugar Liga Argentina, pero está esperando que sea una oferta concreta para definir. El verdirrojo tiene en la mira al base y al entrenador Guillermo Bogliacino, mientras define los últimos sponsors.

. "No hay nada definido con Ciclista. Pero sí hubo un acercamiento. Cuando sea concreto decidiré por sí o por no"

. "Si arregla Guillermo Bogliacino ahí en Junín, lo conozco mucho de enfrentarlo. Además crucé algunas charlas ahí en Patagones. Tuvo muy buenos resultados como entrenador"

. "Me gustaría volver a Junín. Jugaría sin problemas en Ciclista. Suena raro porque pasé 2 años en Argentino donde conseguimos cosas importantes, sabiendo que es el clásico de rival. De cualquier manera es mi trabajo, analizo bien la oferta"

."En algún momento volveré a Estudiantes de Olavarría. El año pasado estaba arreglado pero tuve problemas personales y no pude sumarme"

. "Veo mucha incertidumbre en la Liga Argentina y varios equipos parados. En la A los equipos que pelearán arriba salieron rapido al mercado"

. "En el receso jugué la Liga Metropolitana con Náutico y sigo entrenando con ellos a pesar de quedar eliminados. Quiero llegar de la mejor manera a lo que viene"

Carreras es Matador

El alero nacido en República Dominicana y, con pasado reciente en Ciclista de Junín se suma al equipo de Plaza Huincul de cara a la Liga Argentina 2018/19.

De esta manera, los ahora dirigidos por Federico Brun, van completando el perímetro y se espera en las próximas horas más incorporaciones para el “Naranja” Neuquino.

Carreras, de 23 años y 1.98mts, se enfrentó varias veces a su ahora actual equipo y dejó una buena impresión en los hinchas y dirigentes. El año pasado promedio 9,2 puntos, 1.5 asistencias y 5 rebotes con casi 26 minutos en cancha en 41 partidos.

“Siempre busco mejorar lo que hago en temporadas anteriores, no caer en los mismos errores y darle lo máximo al equipo en lo que vaya necesitando” declaró el atlético jugador.

“Se está armando un equipo competitivo y vamos a querer llegar lo más lejos posible, sólo dependerá de nosotros, la química que tengamos, los entrenamientos y la forma de juego que adoptemos, pero aspiramos a eso y a dejar todo por el club”.

El coach Brun se mostró entusiasmado con la nueva adquisición, “Xavier es un jugador muy versátil, con buen porte, ágil y tiene buen tiro externo, además de que va bien hacia adentro; es completo pese a ser un pibe todavía”.

El “3” llegará en las próximas horas hasta Neuquén y ya lo esperan en “La Cueva”. “Se va a adaptar bien a nuestro sistema, por eso lo elegimos, es completo y creemos que entenderá la dinámica que pretendemos. Además, es muy buena persona por sobre todo, es un chico que se dedica mucho al trabajo, muy profesional y con muchas ganas de superarse día a día”, cerró el Técnico.

Por último, Carreras se refirió a su nuevo destino, “tuve la oportunidad de enfrentarme varias veces con “Petro” y noté que va mucha gente a apoyar al equipo, eso nos hará tener una localía fuerte y está bueno que sea así. Los hinchas son un jugador más y le ponen el condimento a todo”.

Cambronne en San Isidro

Este martes la dirigencia del Club Atlético San Isidro oficializó el arribo del haitiano estadounidense James Cambronne. El ala pivote que la pasada temporada vistiera la camiseta de Unión de Santa Fe en la Liga Argentina, se convierte así en el nuevo y último refuerzo de los halcones rojos para la vendiera temporada de la segunda categoría del básquet nacional.

Cambronne, con pasado en el básquet universitario estadounidense y las ligas de Inglaterra y España, disputo 48 juegos como “tatengue” la pasada temporada, promediando en 27 minutos de juego 13 puntos, 7 rebotes y 1 bloqueo por partido.

Cambronne se suma así a Santiago González, Germán Sciutto, Santiago Ludueña, Ignacio Rodríguez Suppi, Mauricio Corzo, Rodrigo Haag, Rodrigo Sánchez y un grupo de juveniles seleccionados por el entrenador Sebastián Torre, que el venidero jueves 9 comenzarán los trabajos de pretemporada de cara a la temporada liguera que se avecina.