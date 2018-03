Argentino, mañana ante Atenas

Argentino comienza mañana una gira por la capital cordobesa. Desde las 21.30 visitará al histórico Atenas con arbitraje del capitalino Pablo Estévez, el santafesino Fabio Alaniz y el santiagueño Nicolás D´Anna.

Cuarenta y ocho horas después enfrentará a Instituto.

Hoy

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Hispano

21.30 Regatas vs Peñarol

22 Quimsa vs Boca

Jueves 15

21 Quilmes vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

22 Olímpico vs San Martín

Viernes 16

21 Ferro vs Obras

Sábado 17

21 Instituto vs Argentino

21 Quimsa vs San Martín

21 San Lorenzo vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

Domingo 18

21 Weber Bahía vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

Lunes 19

20 Obras vs Olímpico

21 Ferro vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Boca vs San Lorenzo

Martes 20

21.30 Argentino vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs Salta Basket

Miércoles 21

21 Ferro vs Olímpico

21 Instituto vs Quimsa

21 Quilmes vs Weber Bahía

21.30 Gimnasia (Cr) vs Estudiantes (Cdia)

Jueves 22

21 Hispano vs Obras

21.30 Argentino vs Ferro

21.30 Peñarol vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Salta Basket

Programa del Turco

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba



Abril

01/04 (L) Ferro Carril Oeste

04/04 (V) Ferro Carril Oeste

06/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

18/03 (L) Peñarol MdP

21/03 (V) Comunicaciones

23/03 (V) Estudiantes

29/03 (L) La Unión Fsa.

Mayo

02/05 (L) Ciclista Olímpico.