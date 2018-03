Argentino recibe mañana a Obras Sanitarias

Mañana llega Obras Sanitarias de la Nación al “Fortín de las Morochas” con promesa de partidazo para ver.

De esta manera el Turco vuelve a ser local por una fecha solamente en la Liga Nacional de Básquetbol y luego viaja a Córdoba para enfrentar a Atenas e Instituto.

Previamente, a las 18, juegan los pibes de la Liga de Desarrollo. Y en el entretiempo estará el básquet 3 x 3.

Hoy

21 Instituto vs Atenas (Cba)

Lunes 12

21.30 Argentino vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Hispano

22 La Unión Fsa vs Peñarol

22 Olímpico vs Boca

Martes 13

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs San Martín

Miércoles 14

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Hispano

21.30 Regatas vs Peñarol

22 Quimsa vs Boca

Jueves 15

21 Quilmes vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

22 Olímpico vs San Martín

Viernes 16

21 Ferro vs Obras

Sábado 17

21 Instituto vs Argentino

21 Quimsa vs San Martín

21 San Lorenzo vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

Domingo 18

21 Weber Bahía vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

Lunes 19

20 Obras vs Olímpico

21 Ferro vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Boca vs San Lorenzo

Martes 20

21.30 Argentino vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs Salta Basket.