Argentino no pudo contra La Unión

Argentino no pudo anoche en Formosa, contra La Unión, y perdió por goleada 80 a 60.

El primer cuarto fue muy parejo. 21-19 ganó el local con el último acierto de Alexis Elsener, pero Argentino estuvo efectivo en la ofensiva con Kent y Massarelli no permitiendo el alejamiento local en el marcador.

El segundo cuarto siguió con una marcada paridad y cuando terminaba el primer tiempo 38-37 Argentino descuidó a Maldonado y fue a buscar la bola adentro de la canasta: 42-37.

Ya en el tercer cuarto el cansancio de la excesiva cantidad de partidos en pocos días hizo mella en los jugadores juninenses y la merma se vio reflejada en los goles. Solo hizo 13 y 10 en el último cuarto lo que directamente hizo inviable las chances de una victoria.

Este lunes llega Obras Sanitarias de la Nación al “Fortín de las Morochas” con promesa de partidazo para ver.

Anoche

Gimnasia (Cr) 72 vs Weber Bahía 90

Sábado 10

21 San Lorenzo vs Quilmes

21.30 San Martín vs Peñarol

22 Olímpico vs Ferro