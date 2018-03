Sarmiento venció a Atlético Pilar

Sarmiento ganó un juego clave ante Atlético Pilar por 78 a 76 y sigue luchando por la permanencia.

Un primer cuarto parejo donde Sarmiento arrancó abajo y lo dio vuelta en el medio juego para quedarse ganador 22-20. Márquez-Delgado y Lombardi fueron los que apuntalaron el goleo verdolaga.

Sarmiento sobrellevó el resultado ganador hasta los siete minutos del segundo cuarto donde entró en un período de turbulencia y perdió la brújula del partido.

Atlético aprovechó la generosidad juninense y cerró ganador el primer tiempo 39-37 con un notable trabajo de Francisco Dinova.

A fuerza de triples Sarmiento lo dio vuelta nuevamente en 5´del tercer cuarto 54-49 (2 de Diego Lorio, 1 de Emmanuel D´Angelo, más 3 dobles de Ammiel Márquez).

El partido se estancó (56-49) por más de dos minutos que estuvieron sin convertir. El Verde se apuró en querer liquidar el partido de afuera y le dio la posibilidad a la visita de recuperarse cuando casi comenzaba a despedirse del juego. Felipe Sánchez y Jonatan Ledesma castigaron la canasta con dos triplazos dejando el juego 61-56 a falta de diez minutos para la chicharra final.

Restando 3´41" Atlético Pilar empató en 72 cuando Sarmiento venía con el partido controlado y se dejó estar. 7 puntos seguidos del ex Verde Jonatan Ledesma enmudecieron el estadio Juan Roberto Macario.

Lo que siguió fue un milagro. Márquez convirtió un libre y Delgado otro (no sin antes marrar dos seguidos). Atlético Pilar no la pudo meter y respiró Sarmiento.

Las chances de pelear la categoría siguen intactas. El jueves 8 llega Racing de Chivilcoy.

Hoy

Unión de Mar del Plata - Racing de Chivilcoy

Argentino de Pergamino - Belgrano de San Nicolás

Club Presidente Derqui - Sportivo Escobar

8 marzo

Sarmiento de Junín - Racing de Chivilcoy

9 marzo

Atlético Pilar - Club Presidente Derqui

10 marzo

Zárate Básket Independiente - Argentino de Pergamino

11 marzo

Belgrano de San Nicolás - Sportivo Escobar

16 marzo

Sportivo Escobar - Atlético Pilar

Argentino de Pergamino - Unión de Mar del Plata

Racing de Chivilcoy - Club Presidente Derqui

Zárate Básket Independiente - Sarmiento de Junín

18 marzo

Club Presidente Derqui - Zárate Básket Independiente

Belgrano de San Nicolás - Unión de Mar del Plata

Atlético Pilar - Racing de Chivilcoy

22 marzo

Sarmiento de Junín - Sportivo Escobar

Atlético Pilar - Belgrano de San Nicolás

23 marzo

Unión de Mar del Plata - Zárate Básket Independiente

Club Presidente Derqui - Argentino de Pergamino

25 marzo

Zárate Básket Independiente - Atlético Pilar

Sportivo Escobar - Racing de Chivilcoy

Argentino de Pergamino - Sarmiento de Junín.