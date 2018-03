Histórico triunfo de Los Indios ante Gimnasia

El partido fue solamente para cumplir con el calendario básquetbolístico de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes de Básquetbol.

Pero más allá de esto. Los Indios le ganó por primera vez en su historia a Gimnasia y Esgrima de Pergamino, 87 a 82, y además le sacó el invicto.

Anoche

Los Indios de Junín 87 vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino 82

Juventud de Cañuelas 81 vs Hogar Social de Berisso 77

Libre: Ciudad de Saladillo

Viaja a Zárate

En la reclasificación del Provincial de clubes de básquetbol, Los Indios viajará para enfrentar a Defensores Unidos de Zárate el viernes 9. El 16 y 17 serán los juegos revancha en Junín.

Además se miden: Independiente (Tandil) vs Somisa (San Nicolás). Estrella (Bahía Blanca) vs Independiente (Zárate) y Sportivo Pilar vs Ciudad de Saladillo.