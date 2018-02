Argentino obtuvo una victoria clave ante Salta

Sin sobrarle demasiado y con algunas turbulencias en el medio, Argentino se quedó con una victoria inobjetable ante Salta Basket que le permitió rehabilitarse luego de media docena de derrotas al hilo.

Argentino supo llevar el partido ante un rival que lo complicó en varios pasajes. De movida le sacó una buena diferencia (24-17) empujado por un enchufado Massarelli (1 triple, 1 doble, 3 simples) y una mano importante de Saglietti.

Hizo una transición en el segundo cuarto donde mermó la producción ofensiva, pero sin dejarse pasar por arriba por su adversario de turno.

Ganó 15-12 con la aparición de Cangelosi, Kent y el debutante Phillips.

El tercer cuarto no fue de lo mejor del Turco. Perdonó varias veces en la ofensiva y Salta Basket achicó peligrosamente los números. Alejandro Zilli y Diego Figueredo la metieron de todos lados obligando a replantear el juego al Azul que recién se acomodó en el cierre y la sacó barata (17-18).

Dos triplazos de Massarelli y Cangelosi destrabaron el resultado cuando arreciaba peligrosamente la visita.

Y en el último cuarto Argentino cerró el partido de manual. Sacó una diferencia de diez y realizó un juego de control de pelota para gastar el tiempo y esperar el sonido de la chicharra.

Otra vez los triples de Cangelosi y Massarelli para marcar la cancha y luego el aporte de Kent y Cequeira para sobrellevar el resultado y terminar ganando sin sobresaltos.

Argentino deberá acomodar algunas cosas, terminar de ensamblar a Phillips, pero ganando y con seis días por delante de trabajo todo será más fácil.

Anoche

Argentino 76 vs Salta Basket 67

Boca 71 vs Peñarol 76

Hoy

21.30 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Quilmes

Mañana

20 Obras vs Salta Basket

21 Hispano vs Peñarol

22 Atenas (Cba) vs Ferro



Miércoles 7

21 Weber Bahia vs San Lorenzo

21.30 San Martin vs Quilmes

Jueves 8

21 Instituto vs Ferro Carril Oeste

22 Quimsa vs Estudiantes (Cdia)

Viernes 9

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Obras

21.30 Regatas vs Quilmes

Sábado 10

21.30 Peñarol vs Boca

22 Olímpico vs Estudiantes (Cdia)

Domingo 11

21 Ferro vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Atenas (Cba)

21.30 La Unión Fsa vs Quimsa

Lunes 12

21.30 Quilmes vs Boca

22 Salta Basket vs Estudiantes (Cdia)

Martes 13

20 Obras vs Comunicaciones

21 Ferro vs San Lorenzo

21 Weber Bahía vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Quimsa

Miércoles 14

21.30 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs Instituto

Jueves 15

21 San Lorenzo vs Boca

21.30 Club Atlético San Martín vs Quimsa

Viernes 16

21 Estudiantes (Cdia) vs Obras

21.30 Argentino vs Hispano

21.30 Regatas vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico vs Instituto

Sábado 17

21.30 Quilmes vs Peñarol.