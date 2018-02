Argentino y un juego clave ante Salta Basket

Argentino tiene un juego clave ante Salta Basket, hoy por hoy rival directo por la permanencia en la categoría.

Los salteños vienen de perder en Mar del Plata ante Quilmes por 93 a 74. En sus filas cuentan con el ex Argentino, Pablo Espinoza, y –curiosamente- con Diego Fiegueredo que dejó el Turco (por el reemplazo a Cequeira) y reemplazó a Pablo Bruna. Además juegan Gabriel Mikulas, Rodrigo Haag, Alejandro Zilli, entre otros.

Debuta en el quinteto de nuestro medio el extranjero Marvin Phillips, quien llegó el viernes al mediodía y realizó los entrenamientos de rigor con el plantel profesional.

Dirigen este partido desde las 21 el capitalino Oscar Brítez, el cordobés Oscar Martinetto y el rosarino Cristian Alfaro.

Hoy

21 Argentino vs Salta Basket

21.30 Boca vs Peñarol

Mañana

21.30 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Quilmes

Martes 6

20 Obras vs Salta Basket

21 Hispano vs Peñarol

22 Atenas (Cba) vs Ferro



Miércoles 7

21 Weber Bahia vs San Lorenzo

21.30 San Martin vs Quilmes

Jueves 8

21 Instituto vs Ferro Carril Oeste

22 Quimsa vs Estudiantes (Cdia)

Viernes 9

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Obras

21.30 Regatas vs Quilmes

Sábado 10

21.30 Peñarol vs Boca

22 Olímpico vs Estudiantes (Cdia)

Domingo 11

21 Ferro vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Atenas (Cba)

21.30 La Unión Fsa vs Quimsa

Lunes 12

21.30 Quilmes vs Boca

22 Salta Basket vs Estudiantes (Cdia)

Martes 13

20 Obras vs Comunicaciones

21 Ferro vs San Lorenzo

21Weber Bahía vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Quimsa

Miércoles 14

21.30 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs Instituto

Jueves 15

21 San Lorenzo vs Boca

21.30 San Martín vs Quimsa.