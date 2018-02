Ciclista fue superado por Temperley

Ciclista Juninense no pudo con Temperley como visitante en un duelo de dos equipos con jerarquía, pero que están en la parte baja de las posiciones.

El juego era clave y así lo tomó El Gasolero, marcando una presión bien coordinada y no dejando jugar a los perimetrales verdirrojos.

El local se presentó sin Davico, el base titular, pero eso no lo aprovechó el equipo de Tasso. Goncalvez y Guzmán (como siempre), dieron la cara, pero Temperley jugó bien a base de contragolpes y efectividad. En ese lapso, Ibáñez Paz fue importante.

Raúl Pelorosso le dio aire al local desde el banco y así el partido se mantuvo a una distancia donde el peligro no acechaba a los dirigidos por Leonardo Costa. Ciclista intentó con la mano espectacular de Paciotti (16 puntos), pero no pudo.

En el último parcial, Temperley manejó el reloj como quiso, hizo buen control de pelota y aseguró el resultado.

El verdirrojo enfrentará la próxima fecha a Gimnasia, otro duelo clave para fijar posiciones en la tabla. Será una buena oportunidad para enderezar el rumbo, ya que el Lobo está sin Leonardo La Bella. Temperley acumuló su segunda victoria en fila.

Anoche

Platense 72 vs Gimnasia (La Plata) 44

Temperley 87 vs Ciclista 75

Atenas 95 vs La Unión 73

Mañana

21.30 Petrolero vs Estudiantes (Ola)

21.30 Ameghino vs Unión (Sf)

22 Hindú Club vs Bhy Tiro Federal

Sábado 3

21.30 Oberá Tc vs Villa San Martín

22 Mitre (Tuc) vs Deportivo Norte

Domingo 4

20 Libertad vs Barrio Parque

21.30 Atenas vs Deportivo Viedma

21.30 Centro Español vs Estudiantes (Ola)

Lunes 5

21 Bhy Tiro Federal vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Villa Mitre

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Deportivo Norte

Martes 6

21 Platense vs Temperley

21 Echagüe vs Hindú Club

21.30 Atenas vs Rocamora

Miércoles 7

21 Bhy Tiro Federal vs Ameghino

21 San Isidro vs Villa San Martín

21.30 Centro Español vs Rivadavia (Mza)

22 Independiente (Sde) vs Deportivo Norte

Jueves 8

21.30 Deportivo Viedma vs Rocamora

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Ciclista

21.30 Unión (Sf) vs Hindú Club

Viernes 9

21 Villa Mitre vs Platense

21.30 Bhy Tiro Federal vs Villa San Martín

21.30 Libertad vs Ameghino

Sábado 10

22 Mitre (Tuc) vs Echagüe

Domingo 11

20 San Isidro vs Independiente (Sde)

20 Talleres (Tafí Viejo) vs Echagüe

20.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

21 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Viedma

21 Hindú Club vs Oberá Tc

Lunes 12

21 Temperley vs Atenas

21.30 Petrolero vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs La Unión

Martes 13

21 Bhy Tiro Federal vs Independiente (Sde)

21 San Isidro vs Unión (Sf)

21.30 Parque Sur vs Platense

21.30 Deportivo Norte vs Libertad

21.30 Villa San Martín vs Oberá Tc

Miércoles 14

21 Barrio Parque vs Ameghino

21.30 Centro Español vs Villa Mitre

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Atenas

Jueves 15

21 Temperley vs Rocamora

21.30 Deportivo Viedma vs Petrolero

Viernes 16

21 Echagüe vs Bhy Tiro Federal

21.30 Estudiantes (Ola) vs Parque Sur

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21.30 Libertad vs San Isidro

22 Independiente (Sde) vs Ameghino



Sábado 17

21.30 Atenas vs Petrolero

22 Mitre (Tuc) vs Talleres (Tafí Viejo)

Domingo 18

21 Villa Mitre vs Temperley

21 Unión (Sf) vs Bhy Tiro Federal

21.30 Ciclista vs Parque Sur

21.30 Deportivo Viedma vs Centro Español

21.30 Oberá Tc vs Hindú Club