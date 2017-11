Luis Cequeira se recupera de la osteosíntesis

El basquetbolista del club Atlético Argentino, Luis Cequeira, se recupera favorablemente de una osteosíntesis que le fue realizada el viernes pasado en Capital Federal.

El jugador se lesionó en el segundo partido contra Ferro Carril Oeste. y debió ser derivado a la gran urbe porteña para que le solucionaran el problema de la mano derecha.

Tendrá unos treinta días de recuperación, tentativamente, para volver a las canchas.

Baxley no va a Quilmes

El refuerzo soñado por los dirigentes de Quilmes finalmente no se dio. El acuerdo que palabra que tenían Walter Baxley y el “cervecero” no puede concretarse porque a la historia le faltaba un tercer protagonista: Ferro Carril Oeste.

El equipo verdolaga liberaba a Walter Baxley otorgando su pase internacional para que pueda jugar en Quilmes pero de esta manera se desligaba del contrato que había firmado (y le debe) al extranjero.

Baxley sabe que aún tiene que cobrar lo firmado con Ferro (no descarta ir a una mediación con FIBA) y esta traba fue actor principal para que no se produzca su desembarco en el equipo marplatense.

Por otra parte a Quilmes ya no le queda margen de tiempo para buscar un nuevo refuerzo ya que parte el sábado rumbo a Barquisimeto (Venezuela) donde jugará el cuadrangular semifinal de la Liga Sudamericana, y el trámite para obtener la visa para ingresar a ese país lleva no menos de 72 horas.

De esta manera el mismo plantel que compite en Liga Nacional será el que afronte el compromiso internacional donde esperan el local Guaros de Lara, Cimarrones de Colombia y Aguada de Uruguay como rivales.

Atenas refuerza el perímetro

Superada su participación en el Súper 20, torneo que le dio inicio a la temporada 2017/18 de Liga Nacional de básquetbol, Atenas comenzó con la puesta a punto previa al debut del próximo 2 de diciembre en Corrientes, frente a San Martín. Y en medio de la preparación el Verde tomó la determinación de completar su plantel. En ese aspecto el elegido es el perimetral estadounidense Darington Hobson.

Hobson, de buenos antecedentes, llegará el próximo miércoles 15 del corriente para sumarse a las filas del Griego. Se trata de un jugador zurdo que puede ocupar las posiciones de alero o escolta, de 2.01 metros de talla, 95 kilos y 30 años de edad. Es versátil y puede aportar en los dos costados del rectángulo, por lo que le permite al entrenador Nicolás Casalánguida contar con un abanico más amplio de posibilidades y variantes dentro del plantel.

Su formación fue en el College of Eastern Utah de la National Junior College Athletic Association, donde en dos años promedió 17 puntos y 8.5 rebotes. Luego recaló en la Universidad de New México, institución en la que fue nombrado mejor jugador y mejor novato de la Mountain West Conference, siendo el único jugador en la historia en lograr ambos reconocimientos en el mismo año. Además, integró el mejor quinteto de la temporada.

Dentro de su trayectoria figura un paso por los Bukcs de la NBA y muy buena participación en la D league con Warriors. Algo más acá en el tiempo, integró el equipo de UniCEUB en la liga brasileña para luego retornar a la D league y posteriormente desembarcar en el Guangxi Weizhuang Rhinos de China.

Obras cortó a Romano

Sorpresa. La organización de Obras Basket decidió rescindir el contrato que vinculaba al entrenador tucumano Carlos Romano con la institución aurinegra. Tampoco sigue Campbell.

Obras emitió un comunicado oficial revelando la desvinculación de Carlos Romano como entrenador en Jefe.

El texto dice: Romano obtuvo un 37.5% de triunfos al frente del primer equipo de Obras Basket en la etapa regular, al ganar tres partidos y perder cinco en el Grupo C del Súper 20.

Luego, el equipo aurinegro quedó fuera de los playoffs al perder 2-0 ante Boca Juniors, en serie al mejor de tres encuentros, en la instancia de repechaje.

Campbell tampoco sigue

El alero estadounidense Quinton Campbell no continuará en Obras Basket de cara al inicio de la temporada 2017-18 de Liga Nacional, que comenzará a fin de mes.

Campbell promedió 2.4 puntos y 2.5 rebotes por aparición en diez partidos disputados con la camiseta del Rockero.

Troutman vuelve a Regatas

Tras la eliminación del Súper 20, en la instancia de octavos de final a manos de Instituto de Córdoba, el plantel de Regatas Corrientes fue licenciado hasta el próximo jueves, por la tarde.

Por otra parte, al pivote estadounidense Thomas Granado, que tenía contrato por el término de un mes, en donde jugó siete partidos, no se le renovará su vínculo con la institución.

En tanto que el pivote estadounidense Chevon Troutman estará llegando al país el próximo martes 14 de noviembre, para de inmediato ponerse a las órdenes del entrenador Gabriel Piccato.

Con estas novedades, el plantel de Regatas Corrientes comenzará a trabajar ya focalizado en su debut en la Liga Nacional de Básquetbol, temporada 2017/18, que se producirá el jueves 30 de noviembre cuando viste a Hispano Americano.

Regatas afrontará así un exigente inicio en la Liga, ya que tras enfrentar a Hispano la gira se prolongará a Capital Federal para medirse con Boca Juniors, el sábado 2 de diciembre, y Ferro Carril Oeste, el lunes 4.

Torres en Quimsa

La Asociación Atlética Quimsa ya piensa en su debut en la Liga Nacional de Básquetbol 2017/2018, previsto para el viernes 1 de diciembre, en la ciudad de Santiago del Estero, ante Club Atlético Argentino (Junín).

Silvio José Santander se hizo cargo de la dirección técnica la semana pasada y resolvió que Juan Manuel Nardini sea uno de sus asistentes técnicos junto con Edgardo Enrique Santillán Acosta.

En tanto que el pívot bahiense Juan Manuel Torres será el reemplazo temporario por lesión del estadounidense Torin Jamal Francis, quien se encuentra recuperándose de una fractura en el índice de su mano izquierda y recién recibiría el alta médica a mediados de diciembre de este año.

Juan Manuel Torres nació el 20 de febrero de 1984, en Bahía Blanca. Mide 2,10 m. Ya jugó en Quimsa y llega a La Fusión tras su paso por Peñarol y Atenas en las últimas ediciones de la Liga Nacional.

Juan Manuel Nardini es el nuevo asistente técnico de AA Quimsa para la Liga Nacional 2017/18. Trabajó en Lanús, Monte Hermoso Basket y Atlético Pilar.

Cochran no sigue en Peñarol

Sin la presencia del escolta extranjero, el equipo que orienta Leonardo Gutiérrez retomó las prácticas en el microestadio Domingo Robles pensando en llegar de la mejor manera al debut en la Liga Nacional de Básquetbol previsto para el martes 5 de diciembre como visitante de Obras Sanitarias.

El alero Jerónimo Barón, cada vez más cerca de volver a jugar, entrenó a la par de sus compañeros. Juan Ignacio Marcos, Lucas Gorosterrazú (ambos con problemas en los tobillos) y Jonathan Slider (lesión en el hombro derecho), lo hicieron de forma diferenciada. El que estuvo en el entrenamiento para poder completar el plantel fue el U15 Franco Vinciguerra, ya reintegrado luego de participar de una concentración de pre selección nacional.

El cuerpo técnico, en este regreso a la actividad, hizo mucho hincapié en los trabajos defensivos. Casi todo el entrenamiento se basó en ejercicios de coordinación, técnica y presión, sin mermar la intensidad en ningún momento.

Los que volvieron a las prácticas fueron Nicolás Gianella, Nicolás Zurschmitten, Joaquín Valinotti, Tomás Monacchi, Vittorio Fazzini, Vinciguerra, Juan Martín Fernández, Francisco Gutiérrez, Barón, Steffphon Pettigrew, Diego Guaita, Alejandro Diez, Alejandro Alloatti, Martín Leiva y Nicolás Franco.

Karl Cochran, estadounidense de 1.85 metros, nacido el 7 de septiembre de 1992, se despidió de su primera experiencia como profesional en Peñarol con un aporte de 11.3 puntos y casi 3 rebotes en 23 minutos y medio y 10 partidos jugados.

Las negociaciones por la llegada de Kyle Lamonte fueron progresando en los últimos días y es posible que después del cuadrangular que Aguada debe disputar en Venezuela por la Liga Sudamericana, el histórico escolta regrese a Peñarol. Se podría terminar de concretar en los próximos días, restando detalles para el acuerdo final.

Programa LNB

29/11 (V) Ciclista Olímpico

01/12 (V) Quimsa

06/12 (L) Gimnasia Comodoro

09/12 (L) Quilmes MdP

13/12 (L) Boca Juniors

20/12 (V) Obras Sanitarias

22/12 (V) Salta Basket

Receso por las fiestas

Enero

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes

Febrero

02/02 (V) Estudiantes Cdia.

04/02 (V) Comunicaciones

08/02 (L) Salta Basket

15/02 (L) Hispano Americano

17/02 (L) Atenas de Córdoba

Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias

Abril

03/04 (V) Ferro Carril Oeste

05/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

19/03 (L) Peñarol MdP

28/03 (L) La Unión Fsa.

Mayo

01/05 (L) Ciclista Olímpico