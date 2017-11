Los Indios ganó un juego clave

Los Indios ganó anoche un juego clave en calidad de visitante. Derrotó a Hogar de Berisso por 94 a 80 y se afirma en la segunda colocación de la tabla posicional.

La virtud de sostenerse por encima de los 20 goles en tres cuartos (en el segundo hizo 19) fue determinante para quedarse con una victoria tan importante como necesaria.

La rompieron Martín Pasquinelli y Bautista Arrascaete. Dirigieron Luciano Yamán (de Quilmes) y Sergio Fierro (de Tandil).

El próximo viernes Los Indios tiene la posibilidad de cerrar la fase preliminar como local ante Ciudad de Saladillo, que viene de darle una mano importante al Canario, venciendo anoche a Juventud de Cañuelas 71 a 57.

Además, anoche, Gimnasia de Pergamino perdió el invicto en Tandil, ante Independiente, cayendo 84 a 70.

La fecha

Hogar Berisso 80 vs Los Indios 94

Saladillo 71 vs Juv. Cañuelas 57

Independiente Tandil 84 vs Gimnasia Perg. 70

Décima fecha 17-11

Juventud Cañuelas vs Gimnasia Perg.

Los Indios vs Saladillo

Estrella BB vs Hogar Berisso.