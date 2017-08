Mendyk llega a Ciclista como nuevo refuerzo

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

La trayectoria de la flamante incorporación de Ciclista, nacido el 03/01/1987 en Quilmes, se inició en el Wilde Sporting Club desde los 10 años y tuvo un paso exitoso como juvenil de Boca Juniors, donde se consagró campeón de la Liga Nacional en 2003/04 bajo la dirección técnica de Sergio Hernández. Fue convocado a la selección nacional de cadetes con la dirección técnica de Rubén Magnano, junto a Leonel Schatmann, Selem Safar, Nicolás De los Santos, Lucas Ortiz, entre otros.

Posteriormente se desempeñó en Náutico Hacoaj (TNA) donde inició su larga carrera por el ascenso de nuestro básquet, Sportivo San Salvador (Liga Provincial), Peñarol de Rosario del Tala (Liga B y Torneo Federal) y Meta de Macapá de Brasil, Atenas de Patagones entre otros elencos. Su último equipo en la 2016/2017 fue Lanús donde defendió al Granate en el Torneo Federal.

“Es una sensación hermosa y un desafío enorme para mí, que exige sacrificio y trabajo para estar a la altura. Ojalá la gente se identifique rápido con el equipo y nos brinde todo su apoyo incondicional para esta temporada” Declaró Mendyk tras la confirmación y su incorporación al equipo.

De esta manera, al elenco dirigido por Guillermo Tasso sólo le resta definir quién ocupará la última plaza que le resta completar. El inicio de los trabajos de pretemporada están previstos para las primeras semanas de septiembre.

El plantel

Vale destacar que el equipo juninense ya confirmó a Nahuel Paciotti, Juan Ignacio Laterza y Sebastián Perusia (u23), Xavier Carreras, Federico Oggero, Rodrigo Goncalvez, Karel Guzmán y el flamante Nicolás Mendyk (ocupan fichas mayores). Resta una ficha mayor.

Patagones y sus extranjeros

El Griego Maragato abrochó a sus dos foráneos de cara al próximo TNA. Renovó a Scott Cutley y fichó a Joseph Efese para potenciar la zona pintada. La semana arrancó con novedades en Carmen de Patagones. Atenas cerró a los dos extranjeros que tendrá en la edición 2017/18 del TNA: Scott Cutley y Joseph Efese.

Tras la confirmación de la contratación de los foráneos, Facundo Sucatzky señaló: "La sensación es de felicidad. En primera medida, se ha dado la continuidad de casi todos los jugadores y eso es un plus para el grupo, que es lo más importante en el armado y después porque se conocen mucho. Creo indudablemente en la calidad de ellos ,y confió en que jugarán en equipo como me gusta a mí".

Cutley, la gran figura de la última campaña, continuará un año más. El ala pivot fue clave para llegar a las finales de la Conferencia Sur al sumar 17.8 tantos, 8.9 rebotes y 3.9 asistencias por noche.

Por otro lado, el conjunto Maragato concretó el arribo de Joseph Efese. Interno estadounidense de 27 años y 1.98m, disputó el final de la temporada pasada en Gimnasia de La Plata. Durante su estancia en el Lobo promedió 15.9 puntos y 8.2 tableros. A nivel universitario vistió la camiseta de Central Connecticut State, mientras que como profesional jugó en Uruguay para Anastasia y Capitol.

"Con respecto a los extranjeros, busqué un complemento para Scott (Cutley) buscando un jugador atlético y Joe Efese encaja justo en la idea que vamos a proponer, es un jugador muy intenso, agresivo y junto con Scott van a ser una gran dupla" declaró el entrenador jefe córdobes.

De esta manera el plantel de Facundo Sucatzky quedó con todos sus cupos mayores confirmados: Hernán Etchepare, Martín Percaz, Emiliano Agostino, César Lavoratornuovo, Scott Cutley y Joseph Efese.

Por último, Sucatzky dejó bien clara cuál es su mirada acerca de la conformación de su equipo "El mejor equipo no es el que tiene los mejores jugadores, sino el que tiene los jugadores que mejor juegan en equipo".

Leones confirmados

Talleres de Tafí Viejo, se va preparando para disputar la Liga Argentina de Basquetbol, y en su primera participación de la misma, no quiere pasar desapercibido y empezó a confirmar parte del cuerpo técnico y plantel, que afrontarán la temporada 2017/18.

El entrenador del León, seguirá siendo Mario Vildoza, pero acá se suma la compañía de Martín De Zan y de Matías Nieva, conformando así, el Cuerpo Técnico del seleccionado tucumano de básquetbol, es decír, que Talleres se movió rápido, para poder contar con este trío de experiencia. El preparador Físico, será Marcos Kacharoski.

Con respecto al plantel que disputó el Torneo Federal, son siete los que seguirán en el equipo. Gastón García, Cristian Soria, Jerónimo Solórzano, Iván Julián y Pablo Walter, ocuparán las Fichas Mayores, para disputar la Liga Argentina. Mientras que a ellos, se suman Joaquín Nóblega y Gonzalo Rodríguez, dos U23. Vildoza quiso mantener al equipo que la luchó hasta el final, y desde la dirigencia, le dieron el gusto.

En cuanto a los refuerzos que pueda llegar, la dirigencia se encuentra en tratativas con Santiago Roitman (U23), Martín Gómez (U23) y un extranjero, quien podría ser la sorpresa. Seguramente, en el transcurso de la semana quedará cerrado el plantel completo.

El presidente, Rubén Solórzano, confirmó que en breve comenzarán las obras de la reconstrucción del natatorio, que será una pileta climatizada que funcionará todo el año, un viejo anhelo que se va hacer realidad. Todo esto será posible gracias al apoyo del gobierno provincial y municipal. El Plantel hasta ahora: D.T.: Mario Vildoza, Asistentes: Martín De Zan/Matías Nieva, Preparador físico: Marcos Kacharoski, Jugadores mayores: Gastón García, Cristian Soria, Jerónimo Solórzano, Iván Julián, Pablo Walter. Jugadores U23: Joaquín Noblega y Gonzalo Rodríguez.

Los 12 de La Unión(C)

La Unión quiere reponerse de una olvidable temporada 2016/17, donde finalizó en el fondo de la Conferencia Sur, lo que le impidió ingresar en instancias de playoffs. Para mejorar la campaña pasada la dirigencia confirmó en julio a sus fichas mayores, que serán la estructura principal del plantel encabezado técnicamente por Cristian Santader (también entrenador de la selección femenina argentina). Ahora, terminó de concretar la llegada de dos U23 que completaron al equipo.

Uno de ellos es el interno Hernán Schesi, de 21 años y 1,98 metros de altura, que ocupará la ficha U23 nativa. Si bien hizo las inferiores en La Unión, no logró debutar aún en la segunda categoría nacional ya que fue cedido la temporada pasada a La Armonía de Colón para disputar la Liga Provincial de Entre Ríos.

Por otro lado, la dirigencia de Colón confirmó la llegada de Manuel Lambrisca (20 años, 1,90 metros), de último paso por Petrolero Argentino de Plaza Huincul pero que también defendió las camisetas de Ciclista Juninense, Los Indios y Sarmiento, todos equipos de su Junín natal.