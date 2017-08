Los Indios sumó a Di Biaggio y Pasquinelli

PROVINCIAL DE CLUBES MAYORES

Los Indios se está reforzando convenientemente para el Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol.

Para la próxima temporada, que comienza el 15 de septiembre, sumó dos valiosas fichas: Martín Pasquinelli y Adriano Di Biaggio; quienes se suman al resto del equipo donde siguen el Vasco Arrascaete, los Martínez y los chicos del club.

Los equipos participantes para esta nueva edición serán 20 (15 Zona Norte y cinco Zona Sur), separados en cuatro grupos para la Primera Fase.

El salto inicial será el 15 de septiembre. Los Indios enfrentará a Social de Berisso, Juventud Unida de Cañuelas, Ciudad de Saladillo y Gimnasia de Pergamino.



Las zonas

ZONA 1:

Independiente (Tandil)

Unión y Progreso (Tandil)

Racing (Olavarría)

Sarmiento (Coronel Suárez)

Estrella (Bahía Blanca)



ZONA 2

Hogar Social (Berisso)

Los Indios (Junín)

Juventud Unida (Cañuelas)

Ciudad (Saladillo)

Gimnasia (Pergamino)



ZONA 3

Astilleros (Ensenada)

Ciudad (Campana)

Sportivo Pilar (Pilar)

Regatas (San Nicolás)

SoMiSa (San Nicolás)



ZONA 4

Atenas (La Plata)

Independiente (Zárate)

CADU ORO (Zárate)

Defensores (Villa Ramallo)

Colón (Chivilcoy)



Interzonales

ZONA 1-2

Fecha 1: Independiente vs Gimnasia

Fecha 2: Unión y Progreso vs Los Indios

Fecha 3: Racing vs Ciudad

Fecha 4: Sarmiento vs Juventud Unida

Fecha 5: Estrella vs Hogar Social



ZONA 3-4

Fecha 1: Astillero vs Atenas

Fecha 2: Ciudad vs CADU

Fecha 3: Sportivo Pilar vs Colón

Fecha 4: Regatas vs Independiente

Fecha 5: SoMiSa vs Defensores.