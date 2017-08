Los Indios recaló en la zona dos del campeonato

PROVINCIAL DE CLUBES MAYORES

En la sede de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires, situada en la ciudad de La Plata, y encabezada por Miguel Chami, Presidente de la FBPBA, Gerónimo Crespi, Gerente; Héctor Burghini, Luciano Yaman y Christian Hammers, de Comisión Técnica, se llevó a cabo una reunión informativa de cara a la temporada 2017/2018 de la Liga Provincial de Clubes.

Los equipos participantes para esta nueva edición serán 20 (15 Zona Norte y 5 Zona Sur), separados en cuatro grupos para la Primera Fase. El salto inicial será el 15 de septiembre.

Los Indios jugará contra Social de Berisso, Juventud Unida de Cañuelas, Ciudad de Saladillo y Gimnasia de Pergamino. El certamen comienza el 15 de septiembre.



Zonas

Zona 1

Independiente (Tandil)

Unión y Progreso (Tandil)

Racing (Olavarría)

Sarmiento (Coronel Suárez)

Estrella (Bahía Blanca)

Zona 2

Hogar Social (Berisso)

Los Indios (Junín)

Juventud Unida (Cañuelas)

Ciudad (Saladillo)

Gimnasia (Pergamino)



Zona 3

Astilleros (Ensenada)

Ciudad (Campana)

Sportivo Pilar (Pilar)

Regatas (San Nicolás)

SoMiSa (San Nicolás)



Zona 4

Atenas (La Plata)

Independiente (Zárate)

CADU ORO (Zárate)

Defensores (Villa Ramallo)

Colón (Chivilcoy)



Interzonales

Zona 1-2

Fecha 1: Independiente vs Gimnasia

Fecha 2: Unión y Progreso vs Los Indios

Fecha 3: Racing vs Ciudad

Fecha 4: Sarmiento vs Juventud Unida

Fecha 5: Estrella vs Hogar Social



Zona 3-4

Fecha 1: Astillero vs Atenas

Fecha 2: Ciudad vs CADU

Fecha 3: Sportivo Pilar vs Colón

Fecha 4: Regatas vs Independiente

Fecha 5: SoMiSa vs Defensores