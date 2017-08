Nicolás Romano: “Acá no hay misterios, hay que ser profesionales y laburar a full”

LIGA NACIONAL "A" DE BÁSQUETBOL 2017/2018

Atenas de Córdoba, equipo con mucha historia dentro de la Liga Nacional "A" de básquetbol, continúa con su primera semana de trabajos, con la mira puesta en la temporada que arranca en algunas semanas.

Una de sus incorporaciones, Nicolás Romano, expresó sus expectativas y primeras sensaciones, trabajando con el plantel de la entidad “griega”:

- ¿ Cómo se van sintiendo en esta primera semana de actividad ?

- “Se vienen haciendo muy buenas prácticas. Lo bueno es que ya veníamos todos entrenados y no se tuvo que arrancar desde cero, tampoco tenemos mucho tiempo de preparación. Estamos todos muy conformes con lo que estamos haciendo”.

- ¿ Es un momento de ansiedad para el jugador o te lo tomás con tranquilidad?

-“Trato de tomármelo con tranquilidad. Las veces que he estado muy excitado o desaforado y que quería arrancar ya, no me ha ido muy bien. Con los años, uno va aprendiendo y trato de tomármelo con tranquilidad. Se sabe que se armó un buen equipo, con buenos nombres, pero eso no te garantiza nada. Hay que darle duro al trabajo y tratar de hacer un buen grupo, que es una de las cosas principales”.

- Hay buenos nombres en el equipo. Ahora, ¿ lo más difícil es armar un buen grupo ?

- “Hacer que el equipo funcione y que esté unido es pura y exclusivamente nuestro laburo. Nosotros los nacionales tenemos que recibir a los extranjeros de la mejor manera, aunque ya han estado en el país. Tenemos que tratar de integrarlos, ya que es una Liga muy larga y pasas por muchos estados de ánimo. Acá no hay misterios, hay que ser profesionales y laburar a full. Si hacemos eso, hay muchas posibilidades de que nos vaya bien”.

- El nuevo formato de competencia de la próxima Liga, ¿ Te parece bueno ?

- “El torneo anterior fue muy desgastante y yo no entré ni a play offs. Se hace muy duro jugar tantos partidos seguidos y tantos viajes. Este formato me gusta y creo que va a hacer mucho más competitiva la Liga. Lo bueno es que las dirigencias de los clubes se dieron cuenta de que lo anterior no resultaba y lo pudieron cambiar. Eso es muy válido. Con ese formato, trataremos de hacer dos buenos torneos”, finalizó el experimentado basquetbolista juninense Nicolás Romano.