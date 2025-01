Triunfo para el salteño Luciano Benavides en el final de motos de la etapa Marathon

El reinicio de la Etapa Marathon, que comprendieron la cuarta y quinta del Rally Dakar 2025, tuvo un desarrollo intenso durante el tramo entre Alula y Hail, previo a que hoy viernes sea el día de descanso tras las extenuantes jornadas que han afrontado hasta ahora los participantes.

Tras la revisión de los cómputos, la victoria quedó en poder de Luciano Benavides (KTM) ante una penalización de dos minutos que la organización le aplicó al francés Adrien Van Beveren (Honda).

Con ello, el salteño lo superó por 47 segundos y se mantiene séptimo en la general, a 24 minutos 15 segundos de su compañero Daniel Sanders, quien lidera a pesar de un retraso en este parcial.

Con respecto a Kevin Benavides (KTM), quien cumplió 36 años, completó los 428 kilómetros del especial a más de 38 minutos de su hermano, afrontando no solo las dificultades de la carrera sino que además algunas dolencias de su físico que no le impiden mantener su espíritu competitivo para intentar completar este Dakar.

Juan Santiago Rostan también va alcanzando las metas de cada etapa con la KTM de Moto Rally 2, y con la cual arribó a Hail a una hora 21 minutos de Luciano Benavides.

El neuquino, en tanto, se ubica en su categoría 32º a seis horas 49 minutos 35 segundos del español Edgar Canet, a quien escoltan Tobías Ebster y Michael Docherty.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini continuan liderando

Una jornada alentadora cerraron Nicolás Cavigliasso y su esposa Valentina Pertegarini, al concluir quintos en la última etapa Marathon del Rally Dakar 2025 en la categoría T3.

El binomio cordobés continúa al frente del clasificador general, quienes arribaron a casi 15 minutos del saudí Yasir Seaidan, quien fue el ganador de la etapa entre Alula y Hail. Con ello, Cavigliasso y Pertegarini mantienen su ventaja en la vanguardia, ahora con más de 28 minutos ante el portugués Gonçalo Guerreiro, que asumió el puesto de escolta ante el retraso de Corbin Leaverton en el kilómetro 50 del especial, por un problema técnico que lo relegó casi cuatro horas.

Integrando el Top 10, y a más de dos horas dos minutos de Cavigliasso se clasifican el español Pau Navarro con su navegante argentino Lisandro Sisterna, completando otra jornada satisfactoria.

Luego se clasifican el colombiano Javier Vélez con Gastón Mattarucco (a trece horas ocho minutos) y el pampeano David Zille con Sebastián Cesana completaron el tramo con un total de 428 kilómetros cronometrados (a 43 horas 21 minutos), tras reengancharse.

Seth Quintero lideró en autos

Efímero festejo fue el de Nasser Al-Attiyah y la flamante escuadra francesa Dacia en el Rally Dakar, que había logrado ser el más rápido de la quinta etapa (cerró la Marathon) entre Alula y Hail y junto a Edouard Boulanger. Pero la organización les informó que por no contar con una rueda de repuesto en su vehículo los penalizaban con diez minutos y así la vanguardia quedó para el estadounidense Seth Quintero (Toyota) por un solo segundo.

Quienes pelean por el liderazgo de esta edición, el sudafricano Henk Lategan y el saudí Yazeed Al Rajhi, terminaron en ese orden cuarto y quinto, respectivamente, por detrás de Mattias Ekstrom (Ford) quien es el tercero en la clasificación general, y aventajando al qatarí en las principales posiciones.

Los integrantes del Puma Energy Rally Team, el mendocino Juan Cruz Yacopini y su copiloto Daniel Oliveras, arribaron undécimos a Hail, y con ello se mantienen octavos en la general, a una hora tres minutos 17 segundos, superando a Quintero.

López Contardo se llevó la etapa de UTV Side by Side T4

La categoría de UTV Side by Side T4 completó la etapa maratón que se disputaron entre la cuarta y quinta, en la cual los participantes no pudieron contar con asistencia de sus equipos y debieron reparar las unidades con sus propias herramientas y repuestos en el vivac de Alula.

Con el Polaris, el chileno Felipe López Contardo se impuso en la etapa por más de veinte minutos a los pilotos del equipo de Sebastien Loeb, el americano Brock Heger y el francés Xavier De Soultrait, quienes se mantienen primero y segundo, respectivamente, en el clasificador general, separados estos entre sí por una hora 21 minutos 30 segundos.

En la séptima posición se ubica el ecuatoriano Sebastián Guayasamín, navegado por el argentino Martín Acosta y a la postre el mejor clasificado de nuestro país, a nueve horas 38 minutos, por los retrasos de Anuar Osman (Fidel Castillo) que continúan tras reengancharse tanto como el equipo 7240 Team que integran Manuel Andújar y Bernardo Graue.

Por su parte, han desertado, por una dolencia física Fernando Álvarez Castellano, como lo confirmó desde la ambulancia en Arabia Saudí, y por cuestiones mecánicas Jeremías González Ferioli junto a Gonzalo Rinaldi, al igual que Diego Martínez con el uruguayo Sergio Lafuente.

Álvarez Castellano, campeón mundial de Bajas FIA no sigue en carrera junto a su copiloto Xavier Panseri y el piloto lo explicó así: "Venía hace varios días con esto, pero lo aguantaba como podía y con la medicación lo toleraba. Además, con los resultados que acompañaban esperaba por el día de descanso, en donde había hablado con Yazeed Al Rajhi para buscar un buen hospital en Hail, durante el día de descanso, pero cuando llegué al 'refueling' no dí más y los médicos me dijeron que no podia seguir", dijo Álvarez Castellano.

A bordo del Can-Am que estrenó con el equipo Conarpesa Rally, había logrado ubicarse en Top 5 hasta la primera parte de la etapa Marathon que se completó entre Al Henakiyah y Aula, confirmándose su regreso a nuestro país en las próximas horas.

Martín Macik logró ampliar su ventaja entre los camiones

Contundente rendimiento demuestra con el MM Technology de Martín Macik, quien acompañado por Frantisek Tomasek y David Svanda concretó su tercera victoria en etapas de esta edición, consolidándose en el tope de las posiciones de la general, con una ventaja de una hora 56 minutos de ventaja.

Su inmediato escolta es el neerlandés Mitchel Van den Brink, quien asumió la posición ante el retraso de Ales Lopreis, quien ahora está tercero a casi dos horas 17 minutos.

Detrás se clasifican Martin Soltys y Martin Van den Brink, precediendo a Kees Koolen, quien fue segundo en el tramo de ayer, antes del descanso de hoy.