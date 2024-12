Colapinto ganó el premio al mejor sobrepaso del año en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto cerró el año siendo premiado por la Fórmula 1 al mejor sobrepaso del 2024 por su maniobra realizada en el Gran Premio de Estados Unidos ante el español Fernando Alonso de Aston Martin.

Hace unos días, la cuenta oficial anunció que se podría votar por cual fue el mejor adelantamiento del año. Allí, el pilarense se enfrentó ante importantes pilotos como lo son Charles Leclerc de Ferrari, Oscar Piastri de McLaren, Yuki Tsunoda con RB y Oliver Bearman de Haas.

Por otro lado, su propio compañero de Williams, el tailandés Alex Albon también estaba en la lista tras un doble adelantamiento en el Gran Premio de Canadá, en donde superó primero, por afuera, a Daniel Ricciardo de RB y segundo, por adentro, a Esteban Ocon de Alpine.

En una votación peleada, Colapinto, por decisión del público, fue elegido como el piloto que mejor realizó un adelantamiento en el 2024 por ganarle la posición al bicampeón del mundo.

En la recta principal, el argentino había amagado con atacar a Alonso por afuera, pero terminó superando por dentro al piloto de Aston Martin, que nada pudo hacer para defender su puesto.

En el segundo lugar finalizó el monegasco Leclerc, que había conseguido tres veces ser el mejor sobrepaso del mes por sus adelantamientos en el Gran Premio de Miami, Las Vegas y Abu Dhabi.

You voted in your hundreds of thousands, and named Franco Colapinto as the 2024 @cryptocom Overtake of the Year winner 🏆#F1 pic.twitter.com/4bCW3uWOpG