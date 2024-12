Juan Pablo Gianini y Gastón Iansa son los campeones del TC Pick Up y el TC Mouras

Juan Pablo Gianini, con su Ford Ranger, se consagró campeón 2024 de TC Pick Up al terminar sexto en la final del Premio Coronación del sexto Campeonato Argentino de TC Pick Up que se llevó a cabo en el autódromo de La Plata.

El piloto del JPG Racing vuelve a reinar en la categoría luego de dos años, en los que los títulos se habían ido para Entre Ríos, con Omar "Guti" Martínez (Ford Ranger) en 2022 y Mariano Werner (Toyota Hilux) en el 2023.

Gastón Mazzacane (VW Amarok), quien largó desde la segunda posición, se llevó la victoria y consumó su tercer triunfo de la temporada 2024. Un éxito que le permitió quedarse con el subcampeonato y con su quinta victoria en la categoría, en la que registra sesenta y seis participaciones.

Mariano Werner (Toyota Hilux) y Andrés Jakos (Toyota Hilux) completaron el “1-2-3” del equipo de la familia Jakos en el autódromo Roberto José Mouras.

Gianini, quien había sido campeón de TC Pick Up en 2019, 2020 y 2021, prácticamente no sufrió durante el desarrollo de la final. Largó tercero y administró a su conveniencia el potencial de la Ranger atendida por Gonzalo Sánchez y Gustavo Pernuzzi y motorizada por Santiago Joaquín, ya que le alcanzaba con llegar décimo para ser nuevamente campeón.

Por eso no sorprendió que en la partida el saltense de 46 años fuera superado por Jakos; en la primera vuelta, por Julián Santero (Toyota Hilux) y en el undécimo giro, por Valentín Aguirre (Chevrolet S-10).

El sexto puesto final determinó que la diferencia con Mazzacane, su escolta en la Copa de Oro, fuera de 6,75 puntos y con Werner, que concluyó tercero, de 13,75 unidades.

Mazzacane terminó el año como el más ganador junto a Gianini (tres triunfos cada uno) y cerró su mejor temporada en el automovilismo desde su coronación en el Torneo Presentación de TC Pick Up, realizado en 2018.

Por su parte, Werner, que largó desde la pole position, no pudo cerrar el año con una victoria y debió conformarse con su cuarto podio de 2024, luego de ser primero, segundo y tercero en las restantes fechas del play-off.

Faín festejó en TC Pista Pick Up

Ignacio Faín (Ford Ranger) se consagró campeón 2024 del TC Pista Pick Up luego de su contundente victoria en la undécima y última fecha, que se corrió en el autódromo de La Plata.

El piloto del Gurí Martínez Competición, quien obtuvo su séptimo triunfo de la temporada, consiguió de esta manera el ascenso al Turismo Carretera desde 2025, ya que previamente había cumplido el requisito de terminar entre los diez mejores el certamen del TC Pista.

Tal como había sucedido cuando fue campeón de TC Pista Mouras en 2022, el santafesino de solo 19 años mostró su mejor versión durante la Copa de Plata. En aquella oportunidad, ganó cuatro de las cinco finales del play-off.

Este año, su contundencia fue mayor aún, ya que se impuso en las cuatro carreras que formaron parte del minitorneo.

Ayer, al representante de Villa Minetti le alcanzaba con largar y no ser excluido para ser campeón, pero no especuló en ningún momento. Desde que se inició la competencia, construyó una victoria contundente, que no logró poner en riesgo ninguno de sus dos escoltas, Juan Sebastián Gallo (VW Amarok) y Joaquín Ochoa (Ford Ranger).

El piloto de Baradero, quien terminó tercero en el Premio Coronación luego de largar segundo, cosechó su tercer podio en ocho participaciones en la categoría (debutó en la 4ª fecha), mientras que el rionegrino de Viedma (Ochoa), tras partir desde el tercer lugar, subió al podio por cuarta vez en seis carreras en el TC Pista Pick Up.

La pelea por el subcampeonato de TC Pista Pick Up, que otorga el pase al Turismo Carretera en el caso de terminar entre los diez mejores del campeonato 2025 de TC Pista, se definió a favor de Sebastián Salse (Ford Ranger), que hoy llegó quinto, por detrás del destacado debutante Gaspar Chansard (VW Amarok).

El piloto del SAP Team superó por 54 puntos a Marcos Castro (Toyota Hilux), que hoy sumó su segundo abandono del año.

La apertura de los campeonatos 2025 del TC Pick Up y del TC Pista Pick Up se llevará a cabo el sábado 8 y domingo 9 de febrero en el autódromo de La Plata.

Iansa se coronó y correrá en el TC

El mediodía de un domingo plenamente soleado en el circuito Roberto Mouras de La Plata fue testigo de la definición del campeonato 2024 del TC Mouras y el piloto de Guatimozin Marco Dianda (Dodge), ganador de la serie más veloz, partió al frente.

A pesar de liderar desde el inicio de las acciones, a Dianda no le alcanzaba para ser campeón, ya que por detrás tenía al piloto de San Vicente Gastón Iansa (Chevrolet), a quien le bastaba con sumar siendo segundo para quedarse con la Copa de Oro.

Las últimas vueltas de carrera fueron muy ajustadas en el frente, con Iansa presionando al líder, y sumados a la lucha estaban Faustino Cifré (Dodge) y Nicanor Santilli Pazos (Ford). El de Pilar logró superar al santafesino a poco para el final para quedarse con el tercer escalón del podio.

La última del año concluyó por tiempo y, en la vuelta final, el campeón 2023 del TC Pista Mouras fue en búsqueda de la victoria. Logró ponerse a la par e incluso poner su auto por delante, pero la cuerda favoreció a Dianda.

La bandera a cuadros cayó primero sobre el piloto cordobés, sellando su victoria. Iansa cruzó la meta en la segunda posición, a solo 85 milésimas del ganador, y se consagró campeón 2024 del TC Mouras, lo que además le brindó el pase al Turismo Carretera, previo paso por el TC Pista.