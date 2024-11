Mariano Werner triunfó en La Pampa y llega como gran favorito al "Coronación"

Mariano Werner (Ford Mustang) resultó el ganador de la final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo de Toay (La Pampa), donde se disputó la 14ª fecha del 83º Campeonato Argentino de Turismo Carretera.

El piloto del Fadel Racing, quien largó desde la tercera posición, alcanzó su 27ª victoria en la categoría y la tercera de la temporada 2024. De esta manera, el campeón 2023 llegará al Premio "Coronación" como líder de la Copa de Oro, con 12,5 puntos de ventaja sobre Julián Santero (también con Ford Mustang).

En una carrera muy entretenida y con numerosos sobrepasos en los primeros puestos, Werner largó desde la tercera posición y protagonizó dos grandes sobrepasos para adueñarse del liderazgo. En la octava vuelta doblegó a Santiago Mangoni (Camaro) y en el décimo giro dejó atrás a Juan Martín Trucco (Challenger), que había largado desde la pole position, para adueñarse definitivamente del comando de las acciones.

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien había partido desde el sexto puesto, quedó segundo en la 17ª vuelta, pero la diferencia que llevaba Werner (en torno a los 2 segundos) y el ritmo de su Mustang no le dieron posibilidad alguna al arrecifeño.

Así, el entrerriano Werner sumó su segundo triunfo consecutivo (venía de ganar en San Nicolás, también con el “Titán” como escolta) y el cuarto éxito en Toay, circuito que lo tiene como máximo ganador histórico (ganó las dos de este año).

“Estoy agradecido al equipo, que me dio un misil. Uno tenía confianza, pero no sabía cómo se podía dar porque el clima cambió. A veces cuesta arriesgar, pero sabía que tenía el potencial. El salto de calidad lo dimos en la carrera anterior y lo mantuvimos acá”, comentó Werner tras recuperar la punta del campeonato, un privilegio que no disfrutaba desde la cuarta fecha, disputada precisamente en Toay.

Canapino logró su tercer podio desde su regreso al Turismo Carretera en la carrera de Buenos Aires y alcanzó los 58 en 224 competencias en la categoría, de los cuales cinco fueron en Toay (lidera la estadística histórica junto a Matías Rossi).

Gracias al “Titán”, el Canning Motorsports mantuvo su exitoso presente, ya que tiene una racha de seis finales consecutivas en el "Top 3", con un total de ocho podios en ese lapso entre los cinco pilotos del equipo.

A tres vueltas de la bandera de cuadros, Juan Martín Trucco (Challenger) aprovechó una desconcentración de Germán Todino (Mustang), quien venía lidiando con un problema en el cardan, para recuperar el tercer puesto que había perdido en el 24º giro.

Julián Santero (Mustang) largó noveno y llegó fuera del "Top 10" por segunda final consecutiva (fue 22º en San Nicolás y 11º en Toay), lo que le hizo perder el liderazgo luego de cinco fechas.

“No fue una mala final, fuimos más de cola y con menos ritmo de lo que esperábamos, pero es sorprendente el ritmo del resto. Igual, si Werner gana todo, no hay nada que hacer…”, aseveró el piloto del LCA Racing.

En cuanto al juninense Gabriel Fernando Ponce de León, quien había largado la final desde un meritorio octavo puesto, fue perdiendo ritmo con su Ford (el último de la "vieja generación") y terminó trigésimo, a 46 segundos 59 milésimas del ganador de la competencia.

Una diferencia de 12,5 puntos

La diferencia entre Werner y Santero es de 12,5 puntos a favor del entrerriano. Además, hay otros cinco pilotos que llegan a La Plata con posibilidades matemáticas de ser campeón. Entre ellos está Germán Todino (Mustang), uno de los “Tres de último minuto”.

El piloto del Maquin Parts Racing llegó cuarto en Toay y ocupa la misma posición en la Copa de Oro (a 42,5 unidades del líder), aunque está tercero entre los que ya ganaron.

Santiago Mangoni (Camaro) es el representante de Chevrolet mejor ubicado de cara a la definición, aunque el balcarceño -que está a 29,5 puntos de Werner- deberá ganar sí o sí en La Plata para aspirar al título.

Valentín Aguirre (Camaro), con 125 unidades; Mauricio Lambiris (Mustang), con 122,5; y Diego Ciantini (Camaro), con 111,5 puntos acumulados, son los otros candidatos a la corona “teceísta”, por lo que no habrá pilotos de Dodge, Torino ni Toyota en la pelea final por el cetro.

El Premio Coronación del Turismo Carretera se llevará a cabo el 30 de noviembre y 1 de diciembre en el autódromo de La Plata.